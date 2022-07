Honda heeft Marquez nodig: “Hopelijk is hij snel terug”

Marc Marquez is na zijn zware valpartij in de Spaanse Grand Prix van 2020 nooit meer helemaal fit geweest. Maar liefst vier keer moest de coureur onder het mes. Hij miste daardoor grote delen van de afgelopen seizoenen waardoor hij eigenlijk alleen maar een bijrol speelde in het kampioenschap dat hij ooit domineerde. Met het wegvallen van Marquez realiseerde Honda zich dat het meer moest doen om de machine geschikt te maken voor andere rijders. Dat heeft echter averechts uitgepakt. De RC213V van 2022 is een machine die tot nu toe niet geleverd heeft. Pol Espargaro haalde begin dit jaar nog een podium in Qatar, maar presteert sindsdien zwaar ondermaats.

Marquez ging begin juni voor de vierde keer onder het mes om de problemen met zijn arm aan te pakken. Er wordt gerekend op een maandenlange revalidatie, maar bij Honda hoopt men snel weer een beroep te kunnen doen op de coureur. “Als het even kan zou het goed zijn als hij aan het eind van de zomer weer op de motor kan stappen”, zegt Repsol Honda-teammanager Alberto Puig. “Dat zou het beste zijn, dan kan hij de engineers een idee geven welke richting we uit moeten met de ontwikkeling. Zijn herstel is op dit moment echter de grootste prioriteit. Dat staat voorop en op basis daarvan zullen we handelen.”

“Veel dieper kunnen we niet zakken”

De lichtpuntjes zijn spaarzaam dit seizoen, erkent Puig: “Het is geen goed jaar voor ons, veel dieper kunnen we niet zakken. We zijn niet competitief en we moeten ons verbeteren, daar zijn we hard mee bezig. Je kunt er uren over filosoferen, maar het feit is dat we beter moeten en om dat te doen moeten we onze procedures ook herzien. Daar zijn we mee bezig. In de geschiedenis van Honda hebben we meer goede dan slechte momenten gehad, dit is een slecht moment en dat moeten we oplossen.”

Het ontbreekt Puig niet aan zelfvertrouwen. “Honda geeft nooit op, dat is duidelijk. We kunnen de tijd nemen, maar we weten ook dat we er ooit weer komen. We moeten proberen onze denkwijze een beetje veranderen. Als we niet opgeven, zullen we tot een goede oplossing komen.”