Honda: Marquez had gewoon podium kunnen rijden in Assen

Na een zware crash tijdens de tweede vrije training op het TT Circuit was Marquez zwaar aangeslagen. Hij ging zelfs nog naar het ziekenhuis voor een MRI-scan omdat het vermoeden bestond dat hij z’n enkel gebroken had. Problemen met de elektronica waren de oorzaak van de crash. Marquez gaf toe dat hij boos was over de situatie bij Honda en verloor als gevolg daarvan vertrouwen. Voor de sessies in de rest van het weekend introduceerde Honda een nieuwe elektronische afstelling waardoor Marquez toch weer vertrouwen kreeg in de RC213V.

Na de overwinning op de Sachsenring zou de wedstrijd in Assen altijd een zware dobber worden voor Marquez, maar volgens Puig had zijn coureur voor het podium kunnen rijden. “De Sachsenring past goed bij de Honda en ook voor Marc”, vertelde de teambaas na afloop. “Marc had daar de kans en die greep hij met beide handen aan. In het verleden is het in Assen nooit zo eenvoudig geweest, voor alle HRC-rijders was dat een pittige opgave geweest. We begrepen meteen dat het niet een makkelijk weekend zou zijn, maar de crash op vrijdag maakte het voor Marquez nog lastiger. Zonder die val had hij volgens mij voor het podium kunnen vechten, hij was het vertrouwen kwijt.”

Na een moeizame derde training moest Marquez in Q1 rijden. Daarin kwam hij door een nieuwe crash ook niet ver. Vanaf de twintigste positie maakte de coureur vervolgens een raketstart waardoor hij na de eerste ronde als twaalfde doorkwam. Aan het eind van de race pakte hij de zevende plaats. “We hebben gezien dat Marc een geweldige job gedaan heeft in deze race”, aldus Puig. “Hij begon als twintigste en won bijna tien plaatsen in de eerste ronden, dit is de Marc die we kennen. Het laat zien dat hij veel potentie heeft, we kijken echt uit naar de races na de zomerstop, dan zal hij nog verder hersteld zijn."