Honda: Marini eerste die ons benaderde na vertrek Marquez

Een dag na de seizoensfinale in Valencia kondigde Honda aan dat het Luca Marini overnam van VR46 - waar de Italiaan al een contract had voor 2024. Marini kreeg meteen een tweejarige deal om Marc Marquez, die Repsol Honda na elf jaar verlaat, te vervangen. Daarmee kwam er een einde aan de speculaties over de vervanger. Eerder werd namelijk nog Miguel Oliveira genoemd als mogelijke vervanger, maar de Portugees kreeg enkel een contract voor één jaar aangeboden en bleef bij het satellietteam van Aprilia, vanaf volgend jaar Trackhouse Racing na de ineenstorting van RNF.

Repsol Honda-teambaas Alberto Puig zegt tegen de officiële website van de MotoGP dat Marini in feite de eerste rijder was die contact opnam over het zitje van Marquez. "Hij en zijn groep waren de eerste die ons benaderden toen het nieuws van Marc naar buiten kwam", onthult Puig. "We werden dus benaderd door hen en het klonk interessant. Eerlijk gezegd waren er niet zo veel opties omdat de rijders al zo goed als vastlagen bij hun eigen teams. Hij had de mogelijkheid om ervoor te gaan, dus we dachten erover na en zijn vooruitgang in de afgelopen jaren was goed. We hebben zijn progressie bestudeerd en besloten uiteindelijk dat hij een goede optie zou zijn."

Marini verruilt zo zijn Ducati Desmosedici voor de Honda, iets wat het Japanse merk ook als een mooie bijkomstigheid ziet. De Italiaanse halfbroer van MotoGP-legende Valentino Rossi neemt zo namelijk ervaring met de sterkste motor van het veld mee naar het team dat juist zo worstelt. "Het is onze prioriteit om de juiste ontwikkeling te vinden voor onze motor", legt Puig uit. "We staan ver van waar we willen staan. Het is onze prioriteit om een duidelijke stap te zetten in de ontwikkeling van onze motoren, voor volgend seizoen en daarna. Daarom proberen we een nieuw team, nieuwe structuur en nieuwe organisatie aan te brengen die zal helpen om de ontwikkeling te versnellen en in de juiste richting te duwen. Wat betreft rijders hadden we zoals gezegd niet veel opties door alle contracten. We dachten dat we hier met Luca, met zijn ervaring en jaren op andere motoren, een goede winst uit konden halen. We moeten onze motor ontwikkelen en we hadden een jongen nodig met ervaring op een andere motor. Dit was het beste wat we konden doen."

Vanaf de basis

Puig weet dat er bij zijn team wat moet veranderen, wil het weer een competitieve motor leveren. Zijn team kan rekenen op een concessiesysteem waardoor er meer testmogelijkheden zijn, maar hij wil ook de structuur van Honda zelf aanpakken. "We proberen het team te herstructureren, maar dan wel vanaf de basis", benadrukt de Spanjaard. "De basis van het team houdt Japan en ook de kern van het team in Europa in. Het belangrijkste is dus om het systeem te veranderen. Van daaruit proberen we de komende maanden en jaren nieuwe mensen aan te nemen omdat we geloven dat we een goede ervaring kunnen krijgen. Er is ook zeer goede technologie beschikbaar in Europa en nu proberen we het te implementeren en gebruiken binnen het team." Puig maakte ook duidelijk dat er naast Marini niemand van VR46 overkomt. Hij zal daarom de crew van Joan Mir overnemen, die op zijn beurt die crew van Marquez overnam.