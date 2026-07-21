Honda legt Alonso vast voor 2027, maar noemt nog geen team

Honda bevestigde dinsdagochtend dat het David Alonso heeft vastgelegd voor 2027 en daarna, maar maakte niet bekend of hij voor het fabrieksteam van Honda in de MotoGP naast Fabio Quartararo zal racen of bij LCR Honda.

De aankondiging komt enkele maanden nadat Alonso's overstap naar Honda werd overeengekomen, waarmee de Japanse fabrikant een van de grootste jonge talenten van de sport heeft vastgelegd. De in Madrid geboren Colombiaan is nog altijd pas 20 en won twee jaar geleden het wereldkampioenschap Moto3 voordat hij vorig seizoen met het Aspar-team de overstap maakte naar de Moto2.

In 2026 heeft Alonso één overwinning behaald in de middenklasse en staat hij vierde in de kampioenschapsstand, 79,5 punten achter leider Manuel Gonzalez. Zijn campagne is gehinderd door de schouderblessure waarmee hij tijdens meerdere rondes in de eerste helft van het seizoen kampte.

"Honda Racing Corporation (HRC) is verheugd de komst van David Alonso op basis van een meerjarig contract te bevestigen. De 20-jarige Colombiaan heeft een van de indrukwekkendste opmarsen door de juniorklassen meegemaakt, met een derde plaats in zijn eerste Moto3-campagne voordat hij het jaar daarop het kampioenschap domineerde," aldus HRC in een verklaring.

De Japanse fabrikant specificeerde niet voor welk team Alonso zal rijden, en verduidelijkte evenmin de duur van de "meerjarige" overeenkomst. Motorsport.com begrijpt echter dat de deal de twee partijen langer bij elkaar zal houden dan de standaardtermijn van twee jaar.

David Alonso, CFMOTO Aspar Team Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Tot vorig seizoen werd Alonso's carrière gemanaged door voormalig grand prix-rijder Nico Terol, die zijn rol als vertegenwoordiger van de rijder combineert met die van sportief directeur bij het Aspar-team. Die constructie bracht beide partijen ertoe Bob Moore, van sportbureau Wasserman, erbij te halen om de onderhandelingen te overzien en de best mogelijke kans voor Alonso's overstap naar de MotoGP veilig te stellen.

Mensen dicht bij Alonso geloven dat het fabrieksteam van Honda de ideale omgeving zou bieden voor zijn overgang naar de koningsklasse, waar hij naast kampioen van 2021 Quartararo zou komen te staan, wiens overstap naar Honda naar verwachting zeer binnenkort officieel wordt bevestigd.

Anderen stellen echter dat aansluiten bij LCR Honda, het satellietteam van de fabrikant, de jonge rijder in staat zou stellen zich aan de MotoGP aan te passen met minder druk dan hij onvermijdelijk in het fabrieksteam zou ervaren.