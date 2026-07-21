Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Honda legt Alonso vast voor 2027, maar noemt nog geen team

MotoGP
Honda legt Alonso vast voor 2027, maar noemt nog geen team

Late caution kost Rinus VeeKay mogelijk podium, Palou wint IndyCar-race in Nashville

IndyCar
Nashville
Late caution kost Rinus VeeKay mogelijk podium, Palou wint IndyCar-race in Nashville

Mercedes staat nu open voor teamorders – maar anders dan je denkt

Formule 1
GP van België
Mercedes staat nu open voor teamorders – maar anders dan je denkt

Waarom Kimi Antonelli volgens Toto Wolff nu zo’n goede F1-coureur is

Formule 1
GP van België
Waarom Kimi Antonelli volgens Toto Wolff nu zo’n goede F1-coureur is

McLaren: Norris had pure snelheid voor P2 in GP van België

Formule 1
GP van België
McLaren: Norris had pure snelheid voor P2 in GP van België

Wat Mercedes’ vloer onthult na de uitvalbeurt van George Russell in de GP van België

Formule 1
GP van België
Wat Mercedes’ vloer onthult na de uitvalbeurt van George Russell in de GP van België

"Het is waardeloos" – Piastri stelt dat F1-grid in 2026 deels wordt bepaald door computers

Formule 1
GP van België
"Het is waardeloos" – Piastri stelt dat F1-grid in 2026 deels wordt bepaald door computers

"Kimi mag me een etentje trakteren": Bottas grapt over rol in zege Antonelli in GP van België

Formule 1
GP van België
"Kimi mag me een etentje trakteren": Bottas grapt over rol in zege Antonelli in GP van België
MotoGP

Honda legt Alonso vast voor 2027, maar noemt nog geen team

Alonso stapt volgend seizoen over naar MotoGP na twee jaar in Moto2

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Gepubliceerd:
David Alonso, CFMOTO Aspar Team

Honda bevestigde dinsdagochtend dat het David Alonso heeft vastgelegd voor 2027 en daarna, maar maakte niet bekend of hij voor het fabrieksteam van Honda in de MotoGP naast Fabio Quartararo zal racen of bij LCR Honda.

De aankondiging komt enkele maanden nadat Alonso's overstap naar Honda werd overeengekomen, waarmee de Japanse fabrikant een van de grootste jonge talenten van de sport heeft vastgelegd. De in Madrid geboren Colombiaan is nog altijd pas 20 en won twee jaar geleden het wereldkampioenschap Moto3 voordat hij vorig seizoen met het Aspar-team de overstap maakte naar de Moto2.

In 2026 heeft Alonso één overwinning behaald in de middenklasse en staat hij vierde in de kampioenschapsstand, 79,5 punten achter leider Manuel Gonzalez. Zijn campagne is gehinderd door de schouderblessure waarmee hij tijdens meerdere rondes in de eerste helft van het seizoen kampte.

"Honda Racing Corporation (HRC) is verheugd de komst van David Alonso op basis van een meerjarig contract te bevestigen. De 20-jarige Colombiaan heeft een van de indrukwekkendste opmarsen door de juniorklassen meegemaakt, met een derde plaats in zijn eerste Moto3-campagne voordat hij het jaar daarop het kampioenschap domineerde," aldus HRC in een verklaring.

De Japanse fabrikant specificeerde niet voor welk team Alonso zal rijden, en verduidelijkte evenmin de duur van de "meerjarige" overeenkomst. Motorsport.com begrijpt echter dat de deal de twee partijen langer bij elkaar zal houden dan de standaardtermijn van twee jaar.

David Alonso, CFMOTO Aspar Team

David Alonso, CFMOTO Aspar Team

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Tot vorig seizoen werd Alonso's carrière gemanaged door voormalig grand prix-rijder Nico Terol, die zijn rol als vertegenwoordiger van de rijder combineert met die van sportief directeur bij het Aspar-team. Die constructie bracht beide partijen ertoe Bob Moore, van sportbureau Wasserman, erbij te halen om de onderhandelingen te overzien en de best mogelijke kans voor Alonso's overstap naar de MotoGP veilig te stellen.

Mensen dicht bij Alonso geloven dat het fabrieksteam van Honda de ideale omgeving zou bieden voor zijn overgang naar de koningsklasse, waar hij naast kampioen van 2021 Quartararo zou komen te staan, wiens overstap naar Honda naar verwachting zeer binnenkort officieel wordt bevestigd.

Anderen stellen echter dat aansluiten bij LCR Honda, het satellietteam van de fabrikant, de jonge rijder in staat zou stellen zich aan de MotoGP aan te passen met minder druk dan hij onvermijdelijk in het fabrieksteam zou ervaren.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Honda legt Alonso vast voor 2027, maar noemt nog geen team

MotoGP
Honda legt Alonso vast voor 2027, maar noemt nog geen team

Late caution kost Rinus VeeKay mogelijk podium, Palou wint IndyCar-race in Nashville

IndyCar
Nashville
Late caution kost Rinus VeeKay mogelijk podium, Palou wint IndyCar-race in Nashville

Mercedes staat nu open voor teamorders – maar anders dan je denkt

Formule 1
GP van België
Mercedes staat nu open voor teamorders – maar anders dan je denkt

Waarom Kimi Antonelli volgens Toto Wolff nu zo’n goede F1-coureur is

Formule 1
GP van België
Waarom Kimi Antonelli volgens Toto Wolff nu zo’n goede F1-coureur is
Vorig artikel Alex Marquez legt uit waarom hij fabrieksdeal met KTM niet kon weigeren

Beste reacties
Meer van
Oriol Puigdemont

De onverzettelijke comeback van Marc Márquez: 'Niemand weet hoeveel stress ik heb doorgemaakt'

MotoGP
MotoGP
De onverzettelijke comeback van Marc Márquez: 'Niemand weet hoeveel stress ik heb doorgemaakt'

Invoering MotoGP-plan voor één motor per rijder staat op losse schroeven

MotoGP
MotoGP
Invoering MotoGP-plan voor één motor per rijder staat op losse schroeven

MotoGP mikt op Brazilië voor seizoenspresentatie 2027

MotoGP
MotoGP
GP van Duitsland
MotoGP mikt op Brazilië voor seizoenspresentatie 2027
Meer van
David Alonso

Veijer derde na sterke vertoning op Silverstone, Ortolá wint

Moto3
Moto3
Silverstone
Veijer derde na sterke vertoning op Silverstone, Ortolá wint

Alonso klopt Masia en Öncü in Moto3 op Misano, Veijer knap vijfde

Moto3
Moto3
Misano
Alonso klopt Masia en Öncü in Moto3 op Misano, Veijer knap vijfde

Alonso wint Moto3-race Catalonië, leider Holgado onderuit

Moto3
Moto3
Barcelona
Alonso wint Moto3-race Catalonië, leider Holgado onderuit
Meer van
Honda HRC

MotoGP-grid 2027: Alle bevestigde rijderscontracten

MotoGP
MotoGP
MotoGP-grid 2027: Alle bevestigde rijderscontracten

Mir verbijsterd door recente MotoGP-crashes: “Het is moeilijk om ze niet te herhalen”

MotoGP
MotoGP
TT Assen
Mir verbijsterd door recente MotoGP-crashes: “Het is moeilijk om ze niet te herhalen”

Pirelli-test Brno: Aprilia aan de leiding, lichte valpartij Marquez

MotoGP
MotoGP
Pirelli-test Brno: Aprilia aan de leiding, lichte valpartij Marquez