Honda LCR onthult verschillende MotoGP-livery's voor Zarco en Moreira
Honda LCR heeft zondag als voorlaatste MotoGP-team kleur bekend voor het aankomende seizoen. Johann Zarco en rookie Diogo Moreira hebben allebei een eigen livery aangemeten gekregen.
Johann Zarco, Team LCR Honda
Foto door: Team LCR
Voor het MotoGP-seizoen 2026 heeft Honda LCR een nieuwe line-up. Johann Zarco is aangebleven voor wat zijn derde jaar bij het Monegaskische team wordt, maar in de persoon van Diogo Moreira heeft hij een nieuwe teamgenoot gekregen. De Braziliaanse rookie heeft de plek overgenomen van Somkiat Chantra, die na slechts één jaar alweer aan de kant is gezet en zijn loopbaan vervolgt bij Honda's World Superbike-team.
Het gevolg van Chantra's vertrek is dat Honda LCR een van de twee titelsponsors is kwijtgeraakt. Het Japanse oliebedrijf Idemitsu is gestopt, doordat het team geen Aziatisch talent heeft gekozen voor het tweede zitje, maar voor Moreira is gegaan. De regerend Moto2-wereldkampioen staat rechtstreeks bij Honda onder contract en dus heeft het bedrijf ervoor gekozen om Pro Honda – het eigen smeermiddelenmerk – als titelsponsor aan zijn debuutcampagne te hangen.
Dit betekent ook dat de motor van Moreira, die tussen 29 en 31 januari al heeft deelgenomen aan de shakedowntest in Maleisië, voorzien is van een nieuwe livery. Waar Zarco nog steeds wordt gesponsord door Castrol en dus de kleuren groen,wit en rood op de kuip overheersen, is die van Moreira vooral rood-wit en blauw.
De rood-wit-blauw machine van Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto door: Team LCR
Met de onthulling van de livery's van Moreira en Zarco kan Honda LCR de focus nu verleggen naar de twee wintertests in de aanloop naar de start van het MotoGP-seizoen. De eerste testafspraak staat gepland van 3 tot en met 5 februari, wanneer het Sepang International Circuit de eerste collectieve test van 2026 organiseert. Op 21 en 22 februari komen Moreira en Zarco nogmaals in actie tijdens een tweedaagse test in Buriram, waar op 1 maart ook de eerste Grand Prix van het jaar wordt verreden.
