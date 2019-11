Honda: Komst Alex Marquez mogelijk door Moto2-wereldtitel

Maandag maakte Honda bekend dat de regerend Moto2-wereldkampioen het zitje van Jorge Lorenzo bij het fabrieksteam overneemt. Marquez werd vrij snel na de aankondiging van Lorenzo in verband gebracht met het zitje. De 23-jarige Spanjaard zette maandagavond een handtekening onder een eenjarige deal. Hij wordt daardoor de teamgenoot van zijn broer en MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez.

In gesprek met de verzamelde pers verklaarde Honda-teambaas Puig de keuze voor Marquez: “Dit is een volledig unieke omstandigheid. Ik denk dat we dit nog nooit gezien hebben in de racerij. Het is een unieke situatie. Het is wat het is, maar het is duidelijk dat we Alex deze kans niet gegeven hadden als hij niet wereldkampioen was geworden in de Moto2. Maar hij werd wereldkampioen en het zijn broers. Dus volgend jaar zijn het broers en concurrenten.”

LCR-rijders Johann Zarco en Cal Crutchlow leken redelijke opties voordat de naam van Marquez in beeld kwam. Op de vraag van Motorsport.com waarom Honda koos voor een rookie in plaats van een ervaren naam, zei hij: “We hebben de coureur gekozen die we echt wilden hebben. Hij is wereldkampioen in Moto2 en dit is voor ons een mooie kans. Voor hem is het ook zo’n kans. We geloven, als je niet naar zijn naam kijkt, dat iedere rijder die een wereldtitel wint de kans verdient om zo’n zitje te krijgen. In dit geval is zijn achternaam de meest controversiële factor.”

Marc verklaarde afgelopen weekend meermaals dat hij geen enkele invloed had op de beslissing van HRC, maar heeft niet onder stoelen of banken gestoken dat hij zijn broer het zitje gunde. Puig bevestigde maandagavond dat de oudste van de Marquez-broers zich niet heeft bemoeid met de onderhandelingen. “Ik kan zeggen dat Marc zich er niet mee bemoeid heeft, maar we hebben hem wel gevraagd of hij zijn broer als teamgenoot wilde. Daar zei hij natuurlijk geen nee tegen. Het is niet zo dat hij ervoor gestreden heeft, maar zijn antwoord was logisch. Dat zal iedereen zeggen als het om zijn broer gaat. We hebben de gesprekken niet gevoerd met Marc, maar met Alex en zijn manager Emilio [Alzamora].”

Volgens Puig gaat de komst van zijn jongere broer geen afleiding vormen voor de regerend wereldkampioen: “Ik denk dat Marc zich door niets af laat leiden.”

Met medewerking van Lewis Duncan