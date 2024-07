Honda en Joan Mir sluiten nieuwe MotoGP-deal

Ondanks twee miserabele seizoenen op de RC213V, waardoor Joan Mir zelfs even overwoog om zijn helm aan de wilgen te hangen, heeft de Spanjaard de laatste tijd de zin in het racen hervonden. Dat resulteert nu in een nieuw tweejarig contract met HRC. Vorige maand meldde Motorsport.com al dat Mir en Honda een mondeling akkoord hadden bereikt over de voorwaarden van het nieuwe contract. Er moesten enkel nog wat formaliteiten worden afgehandeld. De handtekeningen zijn nu gezet, waarna Honda de deal formeel kon bekendmaken.

“Ten eerste ben ik heel erg blij de komende twee jaar uit te blijven komen voor Honda en HRC”, aldus Mir. “Het was mijn doel om deze samenwerking voort te zetten, en gelukkig is dat gelukt. HRC en ik werken sinds 2023 samen. Ik ben van mening dat ik met mijn inbreng bij kan dragen aan het verbeteren van de RC213V. Ik weet wat ik moet doen en ik weet waartoe Honda in staat is, dus ik hoop dat we dat beiden kunnen bewerkstelligen. We werken de rest van het seizoen hard voor de toekomst.”

De wereldkampioen van 2022 is momenteel de hoogst geklasseerde Honda-rijder op de achttiende plaats. Hij heeft dertien punten gesprokkeld, tegenover twaalf voor LCR-rijder Johann Zarco. Verder beleeft Honda een dramatisch seizoen. Geen enkele van de vier rijders heeft in de eerste helft van het seizoen de top-tien gehaald. De Japanse fabrikant staat laatste in het kampioenschap, met de helft van het aantal punten van de eerste rivaal Yamaha.

Het nieuws betekent dat Honda met een ongewijzigde line-up aan het seizoen 2025 begint. Teamgenoot Luca Marini beschikte al over een contract voor volgend jaar. Het duo wordt bijgestaan door testrijders Stefan Bradl en Aleix Espargaró. Laatstgenoemde komt over van Aprilia.