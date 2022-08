Honda en Mir dicht bij deal voor 2023: “Heb snel nieuws”

Na het veelbesproken vertrek van Suzuki uit de MotoGP kwam Joan Mir aan tafel bij het Honda-fabrieksteam. Hij wordt daar volgend seizoen de teamgenoot van Marc Marquez en neemt de plek in van Pol Espargaro, die terugkeert naar KTM/GasGas. Waar Mir de afgelopen weken steeds terughoudend was over zijn toekomst, liet hij donderdag in Oostenrijk iets meer zien. “We zijn echt close”, zegt Mir. “We staan er beter voor dan gisteren, dat is de juiste omschrijving. Ik denk dat we snel met nieuws komen.”

Op Silverstone deden geruchten de ronde dat het (financiële) bod van Honda niet aanvaardbaar zou zijn voor Mir, die als oud-wereldkampioen toch een zekere status opgebouwd heeft. Dit seizoen heeft hij dat echter nog te weinig laten zien. De Suzuki-rijder staat slechts twaalfde in het wereldkampioenschap en eindigde dit seizoen nog geen enkele race op het podium. Bij een dergelijke overstap wordt altijd gesproken of een coureur leden van zijn huidige crew mee kan nemen naar zijn nieuwe team.

“Ik wil het team niet kapot maken”, zegt Mir desgevraagd. “Dat wil ik niet. Maar we moeten wel weten wat ze willen met de mensen die daar zijn, dan moeten we begrijpen of het mogelijk is om mensen van Suzuki mee te nemen. Zij hebben anders geen werk. Het is niet dat ik mijn team niet wil meenemen, maar ze hebben daar natuurlijk al veel mensen. We proberen dat op dit moment uit te vogelen, maar dat is niet eenvoudig. We hebben wat dat betreft nog niets, ook omdat het voor ons een vreemde situatie is.”

Zijn prestaties van dit seizoen hebben volgens Mir weinig invloed op zijn toekomst. “Nee”, reageert Mir. “We weten dat we de fabrikant op dat vlak niet hoeven te pushen. We zitten in een unieke situatie. Het ligt er meer aan dat we van de huidige lastige situatie moeten leren om de weekenden beter te maken. Dat zou ons mentaal ook een goede boost geven.”