De Grand Prix van Portugal was slechts een paar ronden onderweg toen Marc Marquez een flinke remfout maakte in bocht 3. De Honda-rijder schoot op hoge snelheid rechtdoor in de stevige remzone voor de MotoGP-coureurs en kon daarbij niet voorkomen dat hij thuisheld Miguel Oliveira in zijn val meenam. Daarnaast raakte Jorge Martin bij de aanvaring naar eigen zeggen ook al geblesseerd, alvorens hij zelf van zijn motor viel later in de race.

Het kwam Marquez op een dubbele long lap-penalty te staan voor de Grand Prix van Argentinië, zoals in het document van de FIM werd aangegeven. Niet veel later werd bekend dat Marquez die race op het Termas de Río Hondo moet overslaan vanwege een gebroken middenhandsbeentje. Hierdoor zou Marquez de straf niet hoeven inlossen, aangezien het specifiek voor dit evenement was uitgedeeld.

Dat leidde tot flink wat commotie en een nieuw document van de stewards, waarin zij duidelijk maakten dat de zesvoudig MotoGP-kampioen niet zomaar onder die straf uit zal komen. "Vanwege de blessure van Marc Marquez en zijn afzegging voor de GP van Argentinië, en met het oog op de intentie die achter het genomen besluit zit, moet de dubbele long lap-penalty ingelost worden bij de eerstvolgende MotoGP-race waaraan de coureur kan deelnemen", aldus de uitleg van de stewards.

Deze verklaring schoot het Repsol Honda-team in het verkeerde keelgat. Het team tekent nu protest aan tegen het veranderen van dit besluit, aangezien dit niet volgens de regels zou zijn. "Met betrekking tot de door de FIM aan Marc Marquez opgelegde sanctie voor het race-incident dat plaatsvond tijdens de Grand Prix van Portugal, is het Repsol Honda Team van mening dat de wijziging van de sanctie, bestaande uit een verandering van de criteria voor het tijdstip waarop de straf moet worden toegepast en dat de wijziging door de FIM twee dagen nadat de oorspronkelijke sanctie definitief was werd uitgevaardigd, niet in overeenstemming is met de huidige reglementen van de FIM voor het MotoGP-wereldkampioenschap", laat het team in een verklaring weten dat het er niet zomaar bij laat zitten.

"Om die reden is het Repsol Honda Team voornemens gebruik te maken van alle rechtsmiddelen die het geldende reglement biedt om zijn rechten en legitieme belangen, die het geschonden acht als gevolg van de laatst aangenomen resolutie, te verdedigen en heeft het met name naar behoren een beroep ingediend bij de FIM Appeal Stewards."