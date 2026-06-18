Honda HRC wijst Kawase aan als opvolger van Puig als teammanager

Een maand nadat Honda officieel aankondigde dat Alberto Puig aan het einde van het seizoen terugtreedt als teammanager van het fabrieksteam in de MotoGP, heeft de Japanse fabrikant donderdag bevestigd dat huidig technisch directeur Mikihiko Kawase hem zal opvolgen.

Na de bekendmaking van Puigs nieuwe functie zal de voormalige Spaanse coureur vanaf 2027 een meer adviserende rol vervullen, na negen jaar aan het roer te hebben gestaan van Honda's MotoGP-project. Zijn nieuwe werkzaamheden zullen minder gericht zijn op de dagelijkse leiding van het team.

Honda leek aanvankelijk te kiezen voor een tussenoplossing, mede door de komst van Davide Brivio. Dat zorgde voor enige verwarring, aangezien de Italiaan momenteel nog teambaas is van Trackhouse en volgend jaar de overstap maakt naar de fabrikant uit Tokio. Zijn rol zal echter vooral gericht zijn op marketing en business development, en niet op het leiden van het MotoGP-team.

Motorsport.com meldde destijds al dat Brivio niet was aangewezen als opvolger van Puig, omdat Honda de voorkeur gaf aan een interne kandidaat.

Nu zijn opvolger officieel bekend is gemaakt, lijkt het logisch dat Kawase - met zijn sterk technische achtergrond - zich voornamelijk zal richten op de engineeringactiviteiten binnen de garage. Puig zal naar verwachting betrokken blijven bij managementvraagstukken, met name op het gebied van de dagelijkse organisatie, die grotendeels wordt uitgevoerd door Europees personeel.

Daarnaast wordt verwacht dat beide mannen Honda zullen blijven vertegenwoordigen in de contacten met MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), de commerciële rechtenhouder van het kampioenschap, evenals binnen de Motorcycle Sport Manufacturers Association (MSMA), vooral op politiek en reglementair vlak.

Huidige teammanager Alberto Puig neemt eind 2026 afscheid van zijn huidige rol. Foto door: Alexander Trienitz

Sterker nog, Puig en Kawase vertegenwoordigden Honda afgelopen zondag al tijdens de MSMA-vergadering die plaatsvond tijdens de Grand Prix van Hongarije.

Het is geen overdrijving om te stellen dat Kawase ervaring heeft opgedaan in vrijwel alle facetten van de motorsport. In zijn jongere jaren racete hij bijna tien jaar lang in de kleinere Japanse klassen en bleef hij actief tot zijn 28ste. Om zijn raceactiviteiten te bekostigen werkte hij tegelijkertijd voor verschillende onderdelenleveranciers, totdat hij door Honda werd aangetrokken.

In 2012 maakte hij de overstap naar Honda Racing Corporation (HRC), waar hij ging werken aan het Moto3-project. Als technisch verantwoordelijke speelde hij een belangrijke rol bij het behalen van de Moto3-wereldtitel van Lorenzo Dalla Porta in 2019.

Dat succes vormde de opstap naar de MotoGP. In 2024 werd Kawase gepromoveerd tot technisch directeur van Honda's MotoGP-project, een functie die hij sindsdien bekleedt.

"Het is een grote eer om de kans te krijgen leiding te geven aan een team met zo'n rijke historie en zoveel successen", zei Kawase. "Ik ben Honda dankbaar voor deze mogelijkheid, maar ook Alberto Puig, die jarenlang een geweldige mentor en adviseur voor mij is geweest.

"De steun van zowel Honda als Alberto zal van cruciaal belang zijn voor het succes van het team, zeker nu we afstevenen op een van de grootste reglementswijzigingen sinds de overstap van tweetakt- naar viertaktmotoren."