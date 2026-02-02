Honda HRC onthult als laatste MotoGP-team livery voor 2026

Door het vertrek van Repsol koos Honda HRC in 2025 voor een compleet nieuwe kleurstelling. Het kenmerkende oranje verdween helemaal van de livery, waarin het rood, wit en blauw van Honda Racing Corporation (HRC) de overheersende kleuren werden. Door de komst van nieuwe titelsponsor Castrol werd er ook wat groen in de kleurstelling verwerkt.

De Britse oliemaatschappij Castrol blijft aan als titelsponsor van Honda's fabrieksteam, dat in 2026 vasthoudt aan dezelfde kleuren als vorig jaar. De RC213V is dus opnieuw hoofdzakelijk rood, aangevuld met enkele blauwe en witte vlakken. Dankzij de titelsponsor is ook het groen behouden gebleven in de livery voor het aankomende MotoGP-seizoen.

Ook ongewijzigd is het rijdersduo waar Honda een beroep op doet in 2026. Joan Mir begint aan zijn vierde seizoen in dienst van het Japanse fabrieksteam. De Spanjaard, die in 2020 de MotoGP-wereldtitel won, wordt opnieuw vergezeld door Luca Marini. De halfbroer van Valentino Rossi staat aan de vooravond van zijn derde jaar op de RC213V. Voor beide rijders geldt dat ze over een aflopend contract beschikken en dus met Honda om tafel moeten om ook in 2027 verzekerd te zijn van een plek in het team.

"Ons doel voor dit seizoen is duidelijk: we moeten de ingezette lijn voortzetten en consistent vooraan meestrijden", zegt Koji Watanabe, de president van HRC. "Luca Marini heeft laten zien over een vaste hand en een scherp technisch inzicht te beschikken, terwijl de vastberadenheid en veerkracht van Joan Mir ons allemaal inspireren. Tot slot wil ik Castrol complimenteren voor hun inspanningen, nu onze samenwerking steeds verder wordt versterkt."

Joan Mir en Luca Marini staan aan de vooravond van hun derde seizoen als Honda-teamgenoten. Foto door: Honda Racing

In het afgelopen jaar heeft Honda van zichzelf weer een interessantere optie gemaakt voor MotoGP-rijders. De succesvolste fabrikant in de geschiedenis van het kampioenschap is op de weg terug na enkele moeilijke jaren. Met dank aan de concessies is Honda erin geslaagd om de motorfiets van goede upgrades te voorzien en daardoor weer competitiever te worden.

Door de verbeteringen heeft Honda HRC vorig jaar twee podiumplaatsen kunnen behalen met Mir, die in Japan en Maleisië als derde eindigde. Het waren Honda's eerste podiumplaatsen sinds 2023, toen Marc Márquez nog voor het team reed. Mede door deze podiumplaatsen slaagde het merk uit Tokio erin om afstand te doen van de laatste plaats bij de constructeurs. Ook werden er genoeg punten gescoord om afscheid te nemen van concessiegroep D.