Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"

Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

MotoGP
MotoGP
Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin

Ocon waarschuwt: inhalen in F1 2026 lijkt moeilijk te worden

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Ocon waarschuwt: inhalen in F1 2026 lijkt moeilijk te worden

IndyCar voegt achttiende race toe aan 2026-kalender

IndyCar
IndyCar
IndyCar voegt achttiende race toe aan 2026-kalender

Mercedes trapt F1-seizoen 2026 officieel af met presentatie

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Mercedes trapt F1-seizoen 2026 officieel af met presentatie

Russell ziet Max Verstappen en Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd 2026

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Russell ziet Max Verstappen en Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd 2026
MotoGP Honda HRC launch

Honda HRC onthult als laatste MotoGP-team livery voor 2026

De reeks teampresentaties van de MotoGP voor 2026 is maandag afgerond door Honda HRC. De Japanse fabrikant houdt vast aan het kenmerkende rood, wit en blauw van de raceafdeling HRC.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Foto door: Honda Racing

Door het vertrek van Repsol koos Honda HRC in 2025 voor een compleet nieuwe kleurstelling. Het kenmerkende oranje verdween helemaal van de livery, waarin het rood, wit en blauw van Honda Racing Corporation (HRC) de overheersende kleuren werden. Door de komst van nieuwe titelsponsor Castrol werd er ook wat groen in de kleurstelling verwerkt.

De Britse oliemaatschappij Castrol blijft aan als titelsponsor van Honda's fabrieksteam, dat in 2026 vasthoudt aan dezelfde kleuren als vorig jaar. De RC213V is dus opnieuw hoofdzakelijk rood, aangevuld met enkele blauwe en witte vlakken. Dankzij de titelsponsor is ook het groen behouden gebleven in de livery voor het aankomende MotoGP-seizoen.

Meer MotoGP-nieuws:

Ook ongewijzigd is het rijdersduo waar Honda een beroep op doet in 2026. Joan Mir begint aan zijn vierde seizoen in dienst van het Japanse fabrieksteam. De Spanjaard, die in 2020 de MotoGP-wereldtitel won, wordt opnieuw vergezeld door Luca Marini. De halfbroer van Valentino Rossi staat aan de vooravond van zijn derde jaar op de RC213V. Voor beide rijders geldt dat ze over een aflopend contract beschikken en dus met Honda om tafel moeten om ook in 2027 verzekerd te zijn van een plek in het team.

"Ons doel voor dit seizoen is duidelijk: we moeten de ingezette lijn voortzetten en consistent vooraan meestrijden", zegt Koji Watanabe, de president van HRC. "Luca Marini heeft laten zien over een vaste hand en een scherp technisch inzicht te beschikken, terwijl de vastberadenheid en veerkracht van Joan Mir ons allemaal inspireren. Tot slot wil ik Castrol complimenteren voor hun inspanningen, nu onze samenwerking steeds verder wordt versterkt."

Joan Mir en Luca Marini staan aan de vooravond van hun derde seizoen als Honda-teamgenoten.

Joan Mir en Luca Marini staan aan de vooravond van hun derde seizoen als Honda-teamgenoten.

Foto door: Honda Racing

In het afgelopen jaar heeft Honda van zichzelf weer een interessantere optie gemaakt voor MotoGP-rijders. De succesvolste fabrikant in de geschiedenis van het kampioenschap is op de weg terug na enkele moeilijke jaren. Met dank aan de concessies is Honda erin geslaagd om de motorfiets van goede upgrades te voorzien en daardoor weer competitiever te worden.

Door de verbeteringen heeft Honda HRC vorig jaar twee podiumplaatsen kunnen behalen met Mir, die in Japan en Maleisië als derde eindigde. Het waren Honda's eerste podiumplaatsen sinds 2023, toen Marc Márquez nog voor het team reed. Mede door deze podiumplaatsen slaagde het merk uit Tokio erin om afstand te doen van de laatste plaats bij de constructeurs. Ook werden er genoeg punten gescoord om afscheid te nemen van concessiegroep D.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"

Formule 1
F1 Formule 1
Shakedown Barcelona
Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"

Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

MotoGP
MGP MotoGP
Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Formule 1
F1 Formule 1
Mercedes launch
Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin

Formule 1
F1 Formule 1
Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin
Vorig artikel Bezzecchi blijft Aprilia trouw met nieuw meerjarig MotoGP-contract
Volgend artikel Foto's: Honda HRC onthult herkenbare livery voor MotoGP 2026

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Russell ziet Max Verstappen en Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd 2026

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Russell ziet Max Verstappen en Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd 2026

Foto's: Honda HRC onthult herkenbare livery voor MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
Honda HRC launch
Foto's: Honda HRC onthult herkenbare livery voor MotoGP 2026

Bezzecchi blijft Aprilia trouw met nieuw meerjarig MotoGP-contract

MotoGP
MotoGP
Bezzecchi blijft Aprilia trouw met nieuw meerjarig MotoGP-contract
Meer van
Luca Marini

Niet eerder telde MotoGP-grid zoveel kampioenen als in 2026

MotoGP
MotoGP
Niet eerder telde MotoGP-grid zoveel kampioenen als in 2026

Marini ziet Bagnaia als enige echte uitdager van Marc Márquez

MotoGP
MotoGP
Marini ziet Bagnaia als enige echte uitdager van Marc Márquez

Honda tevreden over progressie: "Maar zijn in MotoGP om te winnen"

MotoGP
MotoGP
GP van Valencia
Honda tevreden over progressie: "Maar zijn in MotoGP om te winnen"
Meer van
Honda HRC

Exclusief: Honda HRC trekt Fabio Quartararo aan voor 2027

MotoGP
MotoGP
Exclusief: Honda HRC trekt Fabio Quartararo aan voor 2027

Herlings volgt rivaal Gajser op en blijft in MXGP na vertrek bij KTM

MXGP
MXGP
Herlings volgt rivaal Gajser op en blijft in MXGP na vertrek bij KTM

Testdebuut 850cc-motorblok Honda valt in het water in Sepang

MotoGP
MotoGP
Testdebuut 850cc-motorblok Honda valt in het water in Sepang