Honda heeft na verlies Repsol volgende grote sponsor op het oog

Hoewel het al maandenlang een publiek geheim is, hebben Repsol-managers Honda op de zondag van de Grand Prix van San Marino formeel op de hoogte gesteld van hun voornemen om hun sponsordeal, die aan het eind van dit seizoen afloopt, niet te verlengen. Met een korte verklaring die vlak na de MotoGP-race werd verstuurd, maakte het Spaanse bedrijf een einde aan de samenwerking van 30 jaar, die aan kracht begon te verliezen na het vertrek van Marc Márquez bij het Japanse team eind vorig jaar.

Repsol verminderde zijn financiële bijdragen aan HRC aanzienlijk toen bekend was dat Márquez naar Gresini Ducati zou verkassen. Het vertaalde zich in het verlies van de grote Repsol-logo's op de RC213V. In plaats daarvan zijn die logo's een stuk kleiner en naar de onderkant van de motoren van Joan Mir en Luca Marini verplaatst. Het team bleef wel door het leven gaan als Repsol Honda Team, wat vooral te danken is aan een gebaar van goede wil van het Japanse merk, dat in ieder geval heeft geracet met zijn motoren die voornamelijk waren versierd in de bedrijfskleuren (rood, blauw en wit), in plaats van zwart.

De samenwerking tussen Honda en Repsol begon in 1995 en deze was goed voor 15 rijderstitels, 10 constructeurstitels en 183 zeges. Nu de scheiding echt voor de deur staat, heeft Motorsport.com vernomen dat er al een akkoord is met de Britse motorolieproducent Castrol. Zij zouden dan dus Repsol opvolgen. De link tussen Honda en Castrol is een logische, aangezien Castrol een van de hoofdpartners is van LCR Honda. Johann Zarco rijdt zelfs met een motor in de bekende groen-wit-rode kleuren van Castrol. De nieuwe samenwerking vormt echter geen probleem voor de bestaande deal met LCR. De relatie tussen Castrol en het fabrieksteam van de in Tokio gevestigde fabrikant niet de status van titelsponsor zal krijgen in 2025 en dus zou de band tussen LCR en Castrol door kunnen blijven gaan.