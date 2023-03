Honda grijpt in: Nieuw Kalex-chassis al snel op de baan

Bij hoge uitzondering heeft Honda de afgelopen maanden hulp ingeroepen van derden om een antwoord te vinden op de sportieve crisis waar het merk nu al enige tijd in verzeild is geraakt. Honda kocht halverwege vorig jaar een nieuwe achterbrug in bij het Duitse Kalex en stapte deze winter ook over op andere uitlaten van het merk Akrapovic. Nu gaat het merk nog verder in de samenwerking met Kalex.

Het team heeft ook een nieuw frame besteld bij Kalex. Aanvankelijk zou dit getest worden tijdens de post-race test in Jerez, maar het team heeft nu nog een extra privétest ingepland om de introductie te vervroegen. HRC-testrijder Stefan Bradl gaat op 4, 5 en 6 april testen met het nieuwe frame waardoor het tijdens de eerstvolgende race op het Circuit of the Americas, van 14 tot en met 16 april, al ingezet kan worden.

Honda won vorig MotoGP-seizoen geen enkele race en ook de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat dit weekend begint met de Grand Prix van Portugal, verliep niet bepaald voorspoedig voor de Japanse constructeur. Achtvoudig wereldkampioen Marc Marquez verklaarde dat de RC213V momenteel goed genoeg is voor de vijfde tot de tiende plek. Het is ongekend dat grote Japanse merken zoals Honda hulp van buitenaf inroepen.

Kalex is de dominante constructeur in de Moto2-klasse. Het leverde in elf van de dertien seizoenen Moto2 de wereldkampioen af. Het Duitse bedrijf werkt in het WK Superbikes ook samen met BMW, maar heeft nu meer middelen ingezet om Honda van dienst te kunnen zijn. Daardoor is ook de productie van Moto2-delen vertraagd.

Naast Honda zullen ook KTM, Aprilia en Yamaha present zijn tijdens de privétest in Jerez.