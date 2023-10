Honda probeerde manager Dall'Igna los te weken bij Ducati

Woensdag maakte Honda bekend dat de samenwerking met Marc Marquez eind 2023 beëindigd wordt, ondanks dat hij nog een tot eind 2024 doorlopend contract had. Honda deed pogingen om de zesvoudig MotoGP-kampioen te overtuigen om zijn contract wel uit te dienen, onder meer door de algemeen technisch directeur te vervangen. Daarnaast werd een poging ondernomen om Gigi Dall'Igna over te nemen van Ducati, zo gaf de Italiaan zelf toe in gesprek met Gazzetta dello Sport. "Zoals normaal is, heb ik erover nagedacht. Ik voel me echter goed bij Ducati. Ik heb hard gewerkt om in de situatie te belanden dat Ducati als model gezien wordt. Daarom is het misschien niet logisch om nu te vertrekken", zei Dall'Igna, de algemeen directeur van Ducati Corse.

Onder leiding van Dall'Igna werkte Ducati zich in de afgelopen tien jaar op van middenmoter tot de maatstaf van de MotoGP. Honda bewandelde intussen de omgekeerde weg, waarbij het verval met name sinds de zware blessure van Marquez in 2020 werd ingezet. De Japanse fabrikant had de Italiaanse manager dus op het oog om het project uit het slop te trekken en zelf erkende hij ook dat dit een interessante uitdaging zou kunnen zijn. "Het klopt dat je kan zeggen dat ik hier heb gedaan wat ik moest doen en dat ik de uitdaging heb afgerond. Voor Honda geldt ook dat het een interessante en belangrijke uitdaging is."

Niet Ducati, maar Gresini sluit Marquez-deal

Hoewel hij een overstap naar Honda niet zag zitten, werkt Dall'Igna in 2024 hoogstwaarschijnlijk alsnog samen met Marquez. De Spanjaard vervolgt zijn loopbaan hoogstwaarschijnlijk bij satellietteam Gresini, waar hij op een Ducati uit 2023 komt te rijden. Dall'Igna is blij met de komst van Marquez, al ontkent hij daar zelf iets mee te maken te hebben. "Dit gebeurt allemaal dankzij Gresini. Zij hebben hem gekozen, niet Ducati. Ik heb met Marc over veel dingen gesproken, maar ik wil één ding herhalen: het is niet mijn idee", zegt hij. "Het team heeft besloten om een deal met een rijder te sluiten. Wel ben ik blij dat ik snelle rijders op mijn motoren zie plaatsnemen."

Marquez belandt na zijn overstap in een groep met sterke Ducati-rijders, waaronder regerend kampioen Francesco Bagnaia en Jorge Martin en Marco Bezzecchi, de nummers twee en drie in de huidige tussenstand. De komst van de 30-jarige rijder uit Cervera kan de huidige balans verstoren, erkent Dall'Igna, maar hij denkt dat Ducati alles in huis heeft om de situatie te managen. "We moeten goed zijn in het managen van sterke coureurs met sterke karakters", legt hij uit. "Naast Marc hebben we nu al een concentratie van belangrijke kampioenen. Misschien komt er nog een lastige bij, maar we weten hoe we dat moeten doen."