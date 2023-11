Sinds de bekendmaking van het vertrek van Marc Marquez naar Gresini Ducati zijn meerdere rijders aan het fabrieksteam van Honda gelinkt. Na Miguel Oliveira zette teammanager Alberto Puig in Maleisië al een streep door de komst van Fermin Aldeguer, waardoor Fabio di Giannantonio, Luca Marini en Pol Espargaro als voornaamste kandidaten overbleven. Espargaro sloot vervolgens zelf uit dat hij terugkeert bij Repsol Honda en inmiddels lijkt de balans in het voordeel van Marini uit te slaan. Motorsport.com heeft vernomen dat de gesprekken tussen zijn manager Francesco Secchiaroli en Puig geïntensiveerd zijn, nadat de teammanager in Maleisië bijeenkomsten heeft gehad met topmensen van Honda.

Op de vrijdag in Sepang voelde Motorsport.com Marini al aan de tand over een mogelijke overstap, maar hij hield de kaken toen nog op elkaar. "Op dit moment niet", antwoordde hij op de vraag of er al gesproken werd. Hebben die gesprekken eerder al plaatsgevonden? "Dat is iets waarover je moet praten met mijn manager", aldus Marini, die overigens niet ontkende dat een overstap naar Honda interessant kan zijn. "Je hebt wel de beste motorfiets, maar naar een fabrieksteam gaan, je eigen motor ontwikkelen en praten met engineers om je eigen richting in te slaan met iedereen - dat is iets compleet anders", legde de rijder uit Urbino, die voor 2024 al een contract heeft bij VR46 Ducati, uit. "Maar als rijder wil ik ook mijn dromen waarmaken en naar mijn mening is rijden en werken voor een fabrieksteam iets ongelofelijks. Het moet echter wel het juiste project en de juiste situatie zijn."

Tegelijkertijd erkende Marini ook dat een overstap naar Honda niet zonder risico zou zijn. "Het probleem in de huidige MotoGP is dat je geen tijd hebt om dingen te doen, want er zijn maar vijf wintertestdagen. Mijn doel is om een fabrieksteam te bereiken en een motor te ontwikkelen, maar het is essentieel dat het de juiste kans is. Het is voor alle rijders heel riskant om slechts één jaar voor een MotoGP-team te rijden. De Ducati is angstaanjagend en stelt je in staat om snel te rijden. Maar ik moet zeggen dat het ontwikkelen van een motorfiets ook iets heel moois zou zijn." VR46 zou een overstap van Marini in ieder geval zowel jammer als begrijpelijk vinden, zegt teambaas Uccio Salucci. "Ik zou liever zien dat hij bij ons blijft, maar ik ben ook blij als hij vertrekt. Het doel van de Academy is om onze jongens naar een fabrieksteam te helpen."

Motorsport.com vernam ook dat Aldeguer nadrukkelijk in beeld is om Marini te vervangen bij VR46 Ducati, mocht de Italiaan daadwerkelijk vertrekken. Op de zaterdag in Sepang heeft hij contact gezocht met de bazen van het team. De pas 18-jarige Spanjaard liet de afgelopen weken in ieder geval een uitstekende indruk achter door de afgelopen drie Moto2-races pole-position te pakken en die in de laatste twee races ook om te zetten in overwinningen.