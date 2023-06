Analyse: Geen gebrek aan ideeën bij Honda, maar te veel overmoed

Het principe dat alles wat fout kan gaan ook echt fout gaat, past op dit moment perfect bij Honda. De Japanse fabrikant heeft de afgelopen twee weken een nieuw dieptepunt bereikt. Zo stonden de drie sterkste rijders, Marc Marquez, Joan Mir en Alex Rins, wegens blessureleed niet aan de start op de Sachsenring en TT Circuit Assen. Met name de absentie van Marquez, een van de steunpilaren van het Honda MotoGP-project, was pijnlijk. In Duitsland besloot hij de race te laten schieten na vijf valpartijen gedurende het raceweekend, waarbij hij enkele botten brak. In Assen kwam de coureur uit Cervera op vrijdag en zaterdag gewoon in actie, om de race te missen na het verergeren van de breuk in zijn zeven dagen eerder gebroken rib.

Honda staat momenteel laatste in het kampioenschap voor constructeurs en het verval lijkt voorlopig nog niet te eindigen. Marquez begon intussen aan het seizoen met de intentie om te strijden voor overwinningen na een zware periode in zijn leven, veroorzaakt door de armblessure die hij in juli 2020 opliep en waaraan hij vier keer geopereerd werd. Na de vierde en laatste operatie, inmiddels een jaar geleden, is de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen helemaal hersteld en na die ingreep maakte hij duidelijk dat hij graag zijn tot 2024 doorlopende contract bij Honda wil uitdienen. Wel stelde hij de voorwaarde dat het merk hem de tools moet geven om voor overwinningen te vechten. "Zo niet, dan kies ik voor mezelf", zo vertelde hij het team volgens zijn documentaire 'All In', die hij zelf produceerde en die vlak voor het seizoen werd uitgebracht.

Noodzakelijke veranderingen worden niet geïmplementeerd

Inmiddels zijn we drie maanden verder en heeft Marquez op zondag nog een enkel punt gescoord. Zijn stemming lijkt op die van iemand die wanhopig is, wat weer voeding is voor de geruchten dat hij de samenwerking met Honda snel moet beëindigen als hij zijn doelstellingen wil bereiken. Dat geldt helemaal als men het gevoel krijgt dat de Japanners weten hoe ze de situatie kunnen omkeren, maar onwillend zijn om de noodzakelijke veranderingen voor het herstel te implementeren.

De coronapandemie, die Japan tot recent plat heeft gelegd, heeft natuurlijk desastreuze gevolgen gehad voor Honda, Yamaha en Suzuki. De Japanse merken hadden het in die periode veel zwaarder te verduren dan Ducati, KTM en Aprilia. Zo moest de gehele MotoGP-karavaan vorig jaar in september nog een speciaal visum aanvragen om naar Motegi te kunnen reizen. Die blokkade, samen met de lange afwezigheid van Marquez, de gigantische stap die Ducati heeft gezet en de duidelijke verbeteringen van Aprilia en KTM, verklaart de ogenschijnlijke verbijstering van Yamaha en Honda. Suzuki heeft intussen eind 2022 afscheid genomen van de MotoGP. De desoriëntatie is duidelijk, omdat er binnen beide bedrijven mensen zijn die weten wat er gebeurt en die weten wat de oplossing is. Het probleem is echter dat dit een gevoelig probleem is, wat het lastig maakt om er openlijk over te praten.

In de sprintrace in Assen reed Marc Marquez nog mee, maar de TT op zondag sloeg hij over. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

De kern van de kwestie is cultureel en dat is waarom niemand zich publiekelijk wil uitspreken, omdat zij anders van het een en ander beschuldigd worden. "Japanse engineers, en vooral die bij Honda, zijn heel trots. Dat weerhoudt ze van het erkennen dat hun Europese tegenstanders mogelijk een voorsprong hebben op specifieke gebieden, zoals aerodynamica", vertelde een technicus met bijna tien jaar ervaring bij Japanse teams aan Motorsport.com. Dezelfde bron maakt een vergelijking met wat Aston Martin in de Formule 1 heeft gedaan. Dat team is van het ene op het andere jaar van P7 naar de derde plek in de tussenstand gekomen. "Wat zij hebben gedaan is het aantrekken van belangrijke mensen van de teams die wonnen, in dit geval Mercedes en Red Bull", vervolgde hij, refererend naar het aantrekken van onder meer Dan Fallows en Eric Blandin. Honda trok voor 2023 intussen wel Ken Kawauchi aan als technisch manager, nadat Suzuki besloot om de MotoGP te verlaten. Die keuze werd gemaakt om de communicatie tussen de teams op het circuit en in de fabriek in Japan te stroomlijnen. Het enige wat het tot dusver heeft opgeleverd, is wat orde.

Uitspraken in Assen dubbel te interpreteren

Naast Marquez, die de meeste aandacht aantrekt, is teammanager Alberto Puig het vaakste de woordvoerder van Honda. Operationele besluiten worden echter genomen door de top van het management van HRC, aangestuurd door president Koji Watanabe en aangevuld door technische topman Shinichi Kokubu en directeur Tetsuhiro Kuwata. Zij zijn aan zet om de aanstelling van technische specialisten op gebieden als aerodynamica, waar de RC213V veel tekortkomt op andere prototypen, goed te keuren. Motorsport.com heeft wat dit betreft echter vernomen dat Honda het voorlopig uitsluit dat er directieleden en topengineers van niet-Japanse fabrikanten worden aangesteld. Dat geldt in ieder geval voor de korte termijn. Terugkijkend op de uitspraken van Marquez en Puig op de zondag in Assen kan dat ook tussen de regels gelezen worden.

"We zijn niet bij de kern van het probleem gekomen en dat is niet de manier om het op te lossen. We liggen ver achter onze rivalen, heel ver. Het zou te optimistisch zijn om te denken dat we over twee maanden een competitieve motor hebben", antwoordde Puig op de vraag over hoeveel tijd het hypothetische herstel zou kunnen kosten. Het meest zorgwekkend is echter niet de tijd die het in beslag neemt, maar dat zelfs de fundering ervoor nog niet is neergelegd. "De Europese merken zijn de laatste jaren heel agressief geweest in hun aanpak van de motorontwikkeling en ze hebben risico's genomen. De Japanners zijn veel conservatiever, maar met de huidige onderdelen en op basis van de resultaten moet die aanpak absoluut veranderen. We moeten reactiever zijn dan we tot dusver zijn geweest."

Marquez hield zich intussen op de vlakte toen hij de vraag kreeg of hij heeft geprobeerd zijn Japanse bazen over te halen om bij Ducati, KTM en Aprilia te kijken voor talent. "Natuurlijk geef ik om dit project en heb ik meetings gehad om die kant op te gaan, zoals in Oostenrijk vorig jaar. Maar de coureur evalueert het met feedback en of het project progressie boekt. Zaterdag heb ik met dezelfde motor gereden als in Portimao, omdat de nieuwe onderdelen niet werkten. Het is aan de mensen die beslissen om hun werk te doen, want ik heb mijn handen al vol aan het maximale uit deze motor halen. Er zijn dingen waar ik niets aan kan doen", antwoordde Marquez met een verklaring die iedereen op zijn eigen manier kan opvatten.