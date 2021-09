Honda gaat filosofie niet aanpassen na blessure Marquez

Marquez werd afgelopen weekend op zijn favoriete circuit verslagen door Francesco Bagnaia, die een spervuur van aanvallen doorstond en zo zijn eerste MotoGP-overwinning claimde. Ondanks de gemiste overwinning, was duidelijk zichtbaar dat Marquez zich weer iets beter voelde. Sinds zijn terugkeer in april heeft de Spanjaard spaarzame momenten van succes gekend. Hij stond in Aragon op het podium en won voor de zomerstop de Grand Prix van Duitsland. Daar tegenover staat dat Marquez sinds de Grand Prix van Portugal al achttien keer ten val kwam. Daarmee is hij koploper in dat klassement.

De Catalaan heeft echter aangegeven dat hij nog altijd niet op de door hem gewenste manier kan rijden. Dat heeft te maken met zijn fysieke beperkingen, maar ook met de Honda RC213V. Die machine is niet bepaald de meest competitieve op de grid van dit jaar en kampt vooral met een gebrek aan acceleratie. Ook de andere rijders klagen steen en been over het rijgedrag van de Honda. Hoewel de afwezigheid van Marquez vorig jaar pijnlijk duidelijk maakte dat men bij Honda alleen de focus legt op de achtvoudig wereldkampioen, stelt Puig dat men ook nu niet van de filosofie afwijkt. Marquez blijft de belangrijkste prioriteit voor het Japanse merk.

“We gaan onze filosofie niet veranderen omdat Marc nu anderhalf jaar niet topfit is geweest”, verklaarde een stellige Puig in gesprek met Motorsport.com. “Hij is niet zomaar een rijder. Hij is niet alleen de beste Honda-rijder, hij is de beste rijder ter wereld. We hebben hem nog een lange tijd onder contract staan (tot 2024) en we doen er alles aan om hem de motor te geven die hij verdient. Natuurlijk is Pol [Espargaro] ook belangrijk voor ons, maar het palmares van Marc spreekt voor zich.”

Ondanks dat Marquez de eerste twee races van het seizoen moest laten schieten, is hij op de tiende plaats de beste Honda-rijder in het kampioenschap. Hij verzamelde 79 punten ten opzichte van de 64 van LCR-rijder Takaaki Nakagami, de 55 punten van Espargaro en de 49 punten van Alex Marquez. Volgens Puig heeft HRC Honda geen behoefte om de filosofie te veranderen omdat er een stellig geloof is dat Marquez weer op zijn niveau terugkeert.

“Weet je waarom ik geen twijfel heb dat Marc weer de oude wordt? Omdat hij niet bang is geworden”, aldus Puig. “Hij keerde na een lange tijd terug en ging meteen snel. Ook kon hij crashen. Hij stond op en ging weer sneller. Voor een coureur maakt angst het verschil tussen wat hij wel en niet kan doen op een motor. Coureurs die zich op de eerste dag bezeren, weer op de motor stappen en maar acht tienden of een seconde langzamer zijn, die blijven. Anderen staan op twee seconden en gaan naar huis.”