Honda voor het eerst in veertig jaar puntloos in een Grand Prix

Met het ontbreken van de King of the Ring Marc Marquez waren de winstkansen van Honda op de Sachsenring al behoorlijk gereduceerd, maar de race werd een totale ramp voor het Japanse merk. LCR Honda-rijders Takaaki Nakagami en Alex Marquez gingen er vroegtijdig uit, Pol Espargaro hield het negen ronden voor het eind voor gezien. Stefan Bradl, de vervanger van Marquez, was de enige coureur die de finish bereikte. De Duitser deed dat op de zestiende plaats en scoorde daarmee geen WK-punten. Zo kon het gebeuren dat Honda voor het eerst na 633 achtereenvolgende races op het hoogste niveau geen enkel WK-punt scoorde. Het is veertig jaar geleden dat dat voor het laatst gebeurde, in 1982 tijdens de Spaanse Grand Prix op het circuit van Jarama.

“Het was een verdrietige dag”, zegt Bradl, die op de zestiende plek als laatste geklasseerd werd. “Ik had een groot probleem met het rijden van de motor in deze omstandigheden. Na een paar bochten kon ik niet meer remmen omdat mijn rechterhand te heet werd. Ik had geen controle over de motor. Ik moest opgeven en vrije lucht zoeken voor mijn motor en mijn lichaam. Daarna probeerde ik gewoon de finish te halen. Ik weet niet waarom ik dat probeerde, fysiek was dit ver over de limiet. Daarna kreeg ik nog een brandwond op mijn rechtervoet omdat het zo heet was. Het is niet acceptabel hoe de hitte van de motor kan doordringen tot mijn lichaam. Het is heel verdrietig voor mij en voor ons in het algemeen. Het is goed dat we volgende week al naar Assen gaan. We moeten positief blijven en zoeken naar oplossingen. Maar dit is een situatie die niet acceptabel is.”

"Ik kon niet meer ademen en werd duizelig"

Pol Espargaro reed de wedstrijd in Duitsland met gekneusde ribben na een heftige valpartij in de eerste vrije training op vrijdag. “Het was een zwaar weekend na de crash in de eerste training en de gekneusde ribben die ik daaraan over hield. Het hele weekend heb ik met pijn gereden, dat was lastig. Het lichaam moet herstellen, maar met de krachten van de MotoGP-motor is dat niet mogelijk. Het werd steeds slechter. Kort voor de race heb ik nog een injectie gehad om met minder pijn te rijden, maar in deze hitte hielp het niet. Ik kreeg juist meer last en ik kon niet ademen.”

Ook Espargaro had last van de hitte die de Honda-krachtbron uitstootte. “Ik werd duizelig en voelde de hitte van de motor op mijn voet. Dat is een probleem waar we op dit moment mee te maken hebben bij Honda. Dat is pijnlijk, ik kon niet meer rijden en ben in de pits gekomen.”