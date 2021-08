Na de TT van Assen mochten de coureurs en hun entourage genieten van een aantal weken vakantie, maar echt stil werd het nooit. Maverick Viñales kondigde zijn afscheid bij Yamaha aan, de comebacks van Dani Pedrosa en Cal Crutchlow werden wereldkundig gemaakt en donderdag liet Valentino Rossi weten dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen in de MotoGP. Vrijdag begonnen de coureurs aan de eerste vrije training op de Red Bull Ring, waar dit en volgend weekend twee GP’s verreden worden.

Coureurs namen de tijd om weer te wennen aan het materiaal, maar de snelheid werd toch al vlotjes opgevoerd toen de sessie vorderde. Met name MotoGP-kampioen Joan Mir liet van zich horen, hij posteerde zich vroeg in de sessie aan het front en zou daar ook blijven staan. Mir eindigde op de tweede plaats en was dus niet de snelste, al scheelde het niet veel. De Spanjaard klokte een 1.23.881 in zijn laatste ronde, enkel LCR Honda-coureur Takaaki Nakagami dook onder de tijd door. De Japanner klokte 1.23.805 in de eerste vrije training en was dus scherp aan het einde van zijn vakantie.

Na Nakagami en Mir eindigde Aleix Espargaro op bijna vier tienden op de derde plaats. Alex Rins noteerde de vierde tijd, hij was een van de weinige coureurs die een poging tot een snelle ronde deed op soft-soft. Repsol Honda-coureurs Pol Espargaro en Marc Marquez eindigden als vijfde en zesde voor Yamaha-duo Maverick Viñales en Fabio Quatararo. De top-tien werd compleet gemaakt door Johann Zarco en Jack Miller, de snelste Ducati’s in deze sessie.

Dani Pedrosa keerde terug met een snelle tijd, hij werd elfde in de eerste training. Hij was daarmee de snelste van het Oostenrijkse merk, ondanks dat hij halverwege de sessie even stilviel met een mechanisch probleem. De twee crashes in de sessie kwamen op naam van Iker Lecuona en Miguel Oliveira (beiden bocht 3). De val van Lecuona was onschuldig, Oliveira had wel last van een langzame high-side. De Portugees kwam in het vervolg van de sessie niet meer in actie. Hij is voor onderzoek overgebracht naar het medisch centrum op het circuit.

Valentino Rossi eindigde vrijdagochtend als zestiende op anderhalve seconde van Nakagami. Zijn teamgenoot dit weekend is MotoGP-routinier Cal Crutchlow. De Britse coureur begon de eerste vrije training met de langzaamste tijd. Crutchlow rijdt dit weekend op de 2019-Yamaha van Franco Morbidelli.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Stiermarken