Honda bindt Repsol twee jaar langer aan zich als hoofdsponsor

Honda en Repsol vormen al sinds 1995 een succesvolle alliantie in de MotoGP, maar was in de vroege jaren zeventig al actief als sponsor voor Angel Nieto. Sinds de samenwerking tussen Honda en Repsol geïntensiveerd werd, behaalden rijders in de beroemde Repsol-kleuren maar liefst zestien wereldtitels. Het ging om grootheden als Mick Doohan, Alex Crivillé, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner en Marc Marquez. Die laatste pakte al zes wereldtitels voor het Japanse merk. Het is daarmee een van de meest succesvolle sponsordeals in de geschiedenis van de motorsport.

Eind 2022 loopt de huidige deal, getekend in de herfst van 2020, af. Deze zomer deden geruchten de ronde over een mogelijk vertrek van Repsol bij Honda, in dat geval zou Petronas aansluiten als titelsponsor. Dinsdag maakte de motorfabrikant bekend dat er ‘gewoon’ een nieuwe overeenkomst gesloten is met het Spaanse bedrijf. Repsol blijft twee jaar langer aan als titelsponsor van het team van Honda. De olie- en gasmaatschappij werd recent ook in verband gebracht met een grote sponsordeal voor wielerteam Movistar. Dit werd echter vrij snel ontkracht door Spaanse media.

Het Repsol Honda MotoGP-team zit al een paar jaar in een sportieve dip. Sinds de valpartij van Marquez in de Grand Prix van Spanje van 2020 verkeert het merk in een crisis. Het merk is voor de prestaties grotendeels afhankelijk van de Spanjaard uit Cervera. Na volledige afwezigheid in 2020 won Marquez in 2021 drie races voordat hij weer lange tijd afwezig was. In juni van dit jaar werd Marquez voor de vierde keer geopereerd aan zijn rechter bovenarm, in september keerde hij vervolgens terug op de RC213V.

Eerder deze maand pakte hij in Australië de eerste podiumfinish sinds zijn rentree, pas de tweede van Honda dit seizoen. Alle pijlen staan gericht op 2023 als ook oud-wereldkampioen Joan Mir aansluit bij de formatie. Hij neemt de plek in van Pol Espargaro, die naar GasGas Tech3 trekt.