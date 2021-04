Honda bevestigt terugkeer Bradl met wildcard in Jerez

Honda heeft bevestigd dat de voormalig Moto2-wereldkampioen zich met een wildcard bij het startveld zal voegen in Jerez. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus dat er weer een wildcard ingezet wordt door een MotoGP-team. Vorig jaar sloten de zes fabrikanten akkoord over het uitsluiten van wildcards in de MotoGP. Dit was bedoeld om kosten te besparen in een economisch zware tijd. Zo kon het dat toenmalig Yamaha-testrijder Jorge Lorenzo geen comeback maakte in de koningsklasse.

Bradl heeft een bijzonder drukke tijd achter de rug. De Duitser stapte augustus vorig jaar op toen Marc Marquez uitgeschakeld was met een gebroken bovenarm. Sindsdien reed Bradl elke wedstrijd op de RC213V. Tijdens de afsluitende Grand Prix van Portugal van vorig jaar boekte hij met de negende plaats zijn beste resultaat van het seizoen. Eerder dit jaar nam hij de volledige voorbereiding en de eerste twee wedstrijden van het seizoen in Qatar voor zijn rekening. In Spanje komt Bradl weer in de rol van testrijder in actie nu Marquez weer fit genoeg is om zelf te racen.

Het werk van Bradl is een welkome toevoeging. De 2021-versie van de Honda RC213V is volgens coureurs in zekere zin beter, maar de machine heeft al flink wat valpartijen veroorzaakt. Van de 31 MotoGP-crashes die tot nu toe genoteerd zijn dit seizoen, kwamen er elf op naam van een Honda-coureur. Takaaki Nakagami viel in de tweede training voor de GP van Portugal, maar reed de wedstrijd nog wel uit. Pol Espargaro moest in Portimao na enkele ronden opgeven met een vermeend remprobleem.

Pedrosa niet uit zijn kot, KTM ziet af van wildcard

Afgelopen weekend deden geruchten de ronde over een mogelijke terugkeer van Dani Pedrosa, de voormalig Honda-rijder. De Spanjaard werd in verband gebracht met een wildcard voor KTM, voor wie de Catalaan sinds enkele jaren testrijder is. Hoewel KTM een wildcardoptreden van Pedrosa maar al te graag zou faciliteren, heeft Pedrosa hier zelf geen interesse in.

Tito Rabat keert volgend weekend wel terug in de MotoGP. De voormalig Avintia-coureur stapt tijdens de Grand Prix van Spanje in als vervanger voor de geblesseerde Jorge Martin.