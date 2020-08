Marquez mist GP van Oostenrijk, Honda bevestigt Bradl

Bradl werd afgelopen week opgeroepen als vervanger van Marquez, nadat de wereldkampioen de titaniumplaat in zijn bovenarm brak bij wat door Honda omschreven werd als ‘een huiselijk ongelukje’. Het gebeurde toen Marquez thuis een raam open wilde zetten. Daardoor moest hij voor de tweede keer onder het mes, de artsen trokken bovendien aan de noodrem en wilden een snelle terugkeer voorkomen om het herstel van de regerend wereldkampioen te bevorderen.

Marquez moest de Tsjechische Grand Prix uitzitten en blijft ook tijdens de Grand Prix van Oostenrijk nog aan de kant. “We hebben Stefan dit weekend weer bij ons in Oostenrijk”, verklaarde Repsol Honda-teammanager Puig, die vervolgens over zijn verwachtingen sprak. “De Red Bull Ring in Oostenrijk is een ander circuit. We verwachten dat Alex Marquez blijft groeien als rijder en we hopen dat hij progressie toont. Hij moet de motor en vooral de banden beter leren begrijpen. Hij heeft nog steeds problemen met het begrijpen van de nieuwe banden, dat maakt het heel moeilijk. We zullen de komende dagen met Stefan bepalen wat het plan gaat worden voor het weekend. Hij kan wellicht wat nieuwe onderdelen testen, maar we moeten zien hoe we dit weekend technisch aan gaan pakken.”

'Weinig positieve punten in Brno'

Zonder kopman Marquez had Honda dit weekend in Brno de grootst mogelijke moeite om vooraan mee te doen. Takaaki Nakagami was op de 2019-versie van de RC213V de beste met een achtste plaats, maar dat is niet waar het succesvolste MotoGP-merk allertijden voor in actie komt. Cal Crutchlow eindigde op de dertiende plaats, Alex Marquez werd vijftiende en Bradl kwam als achttiende aan de finish. “Ik zou liegen als ik zou toegeven dat er veel positieve punten waren dit weekend”, vervolgde de stugge Puig. “We kunnen niet blij zijn met onze resultaten. We moeten het nu accepteren en hopen op betere tijden.”

Een andere rijder die niet in actie komt tijdens de Oostenrijkse Grand Prix is Francesco Bagnaia van Pramac Ducati. Hij werd zaterdag geopereerd aan een breuk in zijn scheenbeen en wordt op de Red Bull Ring vervangen door Ducati-tester Michele Pirro.