Joan Mir kwam in de sprintrace op het Termas de Río Hondo naar ten val en liep een hersenschudding op. De wereldkampioen van 2020 was daardoor uitgeschakeld voor de hoofdrace in Argentinië. Vanwege zijn blessure was het nog maar de vraag of de Spanjaard op het Circuit of the Americas in Austin, Texas wel weer in actie zou komen, maar Repsol Honda laat in een verklaring weten dat Mir dit weekend weer op de motor stapt.

"Joan Mir heeft de week tussen de races doorgebracht om te herstellen van de impact van zijn zware crash tijdens de eerste ronde van de sprintrace in Argentinië", laat Honda weten. "De #36 is vastbesloten een probleemloos weekend neer te zetten om zich verder aan te passen aan de Honda RC213V, waarbij het aantal racekilometers de sleutel is tot verdere verbeteringen."

Mir laat weten 'klaar te zijn' om weer op de motor te stappen en hoopt Honda een goed resultaat te bezorgen. "Ik heb deze week thuis volledig kunnen herstellen na de val op zaterdag en heb weer kunnen trainen", zegt Mir. "Vorig jaar had ik een sterke race in Austin en Honda heeft daar ook een heel sterk record, dus het doel is om een consistent weekend te hebben en problemen te vermijden. Als we een compleet raceweekend achter de rug hebben, denk ik dat we veel kunnen leren en een nieuwe stap kunnen maken, want in die twee races leer je het meest over de Honda."

Ondertussen werkt Marc Marquez nog aan zijn herstel van de breuk in zijn middenhandsbeentje, opgelopen bij de stevige crash met Miguel Oliveira op het circuit van Portimao. Honda stelde voor de Grand Prix van Argentinië geen vervanger aan voor de achtvoudig wereldkampioen, maar voor het weekend op COTA stapt Honda HRC-testrijder Stefan Bradl op de motor. De Duitser kwam in 2016 voor het laatst in actie op dit circuit.

"Allereerst wil ik Marc het allerbeste wensen met zijn herstel, als Honda hebben we hem weer nodig", zegt Bradl. "Ik kom aan in Austin na een paar dagen testen in Jerez waar we een paar dingen hebben kunnen proberen met de motor. Het zal interessant zijn om weer op COTA te rijden. Ik was er voor het laatst in 2016 en het geeft me de kans om de 2023 RC213V op een heel ander soort circuit te proberen dan waar ik dit jaar tot nu toe op gereden heb. Laten we een productief weekend hebben en kijken wat er mogelijk is", aldus de vervanger van Marquez.