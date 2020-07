Honda: Marquez pas zaterdag in actie op Jerez

Marquez deed de gehele wereld donderdag versteld staan toen hij arriveerde op het circuit van Jerez, slechts twee dagen na de operatie aan zijn bovenarm. Bij die ingreep werd geen schade aan de zenuw geconstateerd, iets wat het herstelproces van de coureur significant had kunnen vertragen. De Spanjaard doorstond donderdagmiddag de medische keuring en heeft als gevolg daarvan toestemming om weer in actie te komen. Honda heeft na overleg met Marquez echter het ‘compromis’ bereikt om vrijdag niet te rijden. In plaats daarvan zal Marquez pas zaterdag tijdens de derde of vierde training zijn eerste meters maken.

“De positie van Honda was duidelijk: we wilden deze race laten schieten en proberen om hem in Brno weer te laten rijden”, aldus Repsol Honda-teambaas Alberto Puig. “Maar nadat Marc de wens uitsprak om terug te keren en na wat de dokter vandaag heeft gezegd, zijn we tot een compromis gekomen. Hij gaat zaterdag proberen te rijden, afhankelijk van hoe hij zich voelt gaat hij proberen om tijdens de race in actie te komen. We hebben hem gevraagd om zaterdag te proberen en te zien of hij echt fit genoeg is om de volledige raceafstand te rijden. Als het te riskant is, weet Marc dat het ons plan is om hem deze race aan de kant te houden. Van afgelopen zondag tot vandaag is het allemaal zo snel gegaan dat we heel verrast zijn.”

Het feit dat er voor de eerste keer in de historie twee achtereenvolgende raceweekenden op hetzelfde circuit gehouden worden, helpt volgens Puig mee. “Als het een nieuw circuit was geweest, zou het moeilijker zijn. Maar we hebben hier vier dagen kunnen rijden en hij weet precies hoe hij de motor op dit circuit moet rijden. Het heeft geen zin om vrijdag te rijden en de blessure meer onder druk te zetten. Hij gaat het zaterdag proberen en dan zullen we zien. Maar het was voor Honda en het Repsol Honda-team heel belangrijk om de wens van de rijder te respecteren. We zijn tot dit compromis gekomen en gaan zien hoe hij zich voelt.”

Ook voor teambaas Puig kwam de wens van Marquez als een verrassing: “We maakten ons na de crash grote zorgen. De operatie is echter bijzonder goed verlopen. We hadden niet gedacht dat het zo goed zou gaan. De rijder [Marquez] voelde zich goed na de operatie en hij zocht contact met ons. Hij verklaarde dat hij zich redelijk goed voelde, dat hij geen pijn had en dat hij de arm ‘gewoon’ kon bewegen.”

Met de terugkeer van Marquez heeft Honda haar grootste ijzer in het vuur weer terug op de motor. Ook merkgenoot Cal Crutchlow, de afgelopen jaren de tweede Honda-rijder in dienst van LCR, is fit verklaard voor het raceweekend. De Brit komt vrijdag in actie om zijn fitheid te testen. Hij is deze week geopereerd aan een breuk in het schippersbotje in zijn linkerhand.

Met medewerking van Oriol Puigdemont