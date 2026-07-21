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MotoGP

Honda bevestigt komst van Quartararo met tweejarig MotoGP-contract

Quartararo zal Honda's fabrieksteam aanvoeren, nu de Japanse fabrikant kiest voor een volledig nieuwe line-up

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Gepubliceerd:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Honda heeft de komst van Fabio Quartararo op een tweejarig contract officieel bevestigd, enkele maanden nadat het de Fransman had vastgelegd als hoeksteen van zijn nieuwe MotoGP-project.

Zoals Motorsport.com eerder onthulde, werd de deal eind januari afgerond, al vertraagden verschillende factoren de bekendmaking tot aan de zomerstop.

Een daarvan was de afspraak tussen de fabrikanten om geen aankondigingen op de rijdersmarkt te doen vóór de ondertekening van het document dat doorgaans MotoGP's "Concorde Agreement" wordt genoemd – recenter omgedoopt tot het "Brno Agreement" – dat het commerciële en sportieve kader tussen de fabrikanten en de promotor van het kampioenschap voor de komende vijf jaar vastlegt.

Die timing viel ook samen met Honda's eigen interne bedrijfsschema. Maar na maanden van ontwijkende antwoorden van Quartararo telkens wanneer zijn toekomst ter sprake kwam, bracht Honda uiteindelijk de verklaring naar buiten waarin werd bevestigd dat de rijder uit Nice zich tot en met het einde van het seizoen 2028 bij het fabrieksteam voegt.

Quartararo verlaat Yamaha na acht jaar bij de Japanse fabrikant, die hem in 2019 zijn MotoGP-debuut bezorgde bij het satellietteam Sepang Racing Team. Twee seizoenen later promoveerde hij naar de fabrieksformatie en in 2021 werd hij wereldkampioen in de MotoGP.

Sindsdien is de concurrentiekracht van Yamaha gestaag afgenomen, al koos Quartararo ervoor om de fabrikant uit Iwata nog één laatste kans te geven toen hij in april 2024 zijn meest recente contractverlenging tekende. Het uitblijven van tastbare vooruitgang in aanloop naar de nieuwe technische reglementen van de MotoGP, die in 2027 van kracht worden, samen met zijn beperkte band met de nieuwe managementstructuur van Yamaha, overtuigden hem er uiteindelijk rond Kerstmis van om het aanbod van Honda te accepteren.

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Photo by: MotoGP Sports Entertainment Group

De Fransman arriveert bij Honda met een indrukwekkend MotoGP-cv met daarin de wereldtitel van 2021, 11 overwinningen, 32 podiumplaatsen en 21 polepositions. Momenteel staat hij 14e in de kampioenschapsstand als hoogst geklasseerde Yamaha-rijder, al wacht hij nog altijd op zijn eerste podiumfinish van het seizoen.

"Honda Racing Corporation (HRC) is verheugd de komst van Fabio Quartararo aan te kondigen voor de MotoGP-wereldkampioenschapsseizoenen 2027 en 2028. Quartararo zal uitkomen voor het fabrieksteam van Honda HRC wanneer de MotoGP vanaf 2027 het nieuwe 850cc-tijdperk ingaat", aldus de fabrikant in zijn verklaring.

Er werden geen quotes van Quartararo opgenomen, aangezien hij nog onder contract staat bij Yamaha.

Motorsport begrijpt dat Honda Christian Pupulin heeft gekozen om de crewchief van Quartararo te worden, waarbij de Italiaan de taak krijgt om de aanpassing van de Fransman aan de RC213V zo snel mogelijk te versnellen.

Wat nog niet is opgelost, is wie de andere kant van de fabrieksgarage zal bezetten na de recente aankondiging dat David Alonso zich bij Honda zal voegen. De Colombiaan strijdt met Diogo Moreira om het tweede fabriekszitje; de rijder die naast het zitje grijpt, zal naar verwachting in 2027 voor LCR Honda uitkomen.

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