Honda bevestigt: Bradl vervangt Marquez ook bij Europese GP

Marquez raakte bij de eerste race van het MotoGP-seizoen in Jerez geblesseerd bij zware valpartij. Daarbij brak de Spanjaard zijn bovenarm. Een week later probeerde hij nog terug te keren, maar vanwege de pijn zag hij daar toch van af. Bij een huishoudelijk ongeluk brak vervolgens het plaatje dat zijn bovenarm moest stabiliseren, waardoor een tweede operatie noodzakelijk bleek. Sindsdien is Marquez uitgeschakeld, wat ervoor zorgde dat Honda testrijder Stefan Bradl naar voren schoof als vervanger.

De Duitser vertelde vorige week bij de Grand Prix van Teruel dat hij het seizoen af zou maken bij het fabrieksteam van Honda en dat Marquez niet zou terugkeren in 2020. “Ik ga het seizoen afmaken”, vertelde hij destijds bij Servus TV. “Ik heb dat gisteren gehoord. Ik weet niet of ik dat officieel naar buiten mag brengen, maar het is een feit. Marc moet zich erop focussen dat alles goed komt. Ik denk niet dat het voor hem de moeite waard is om het risico te nemen en het te proberen. Hij moet herstellen. In de tussentijd is er voor mij nog veel werk. Na de races op Valencia ga ik naar Jerez voor een test en daarna naar Portimao voor de finale.”

Later kwam Bradl terug op deze opmerkingen door te stellen dat hij slechts zijn mening verkondigde, maar hij lijkt in ieder geval deels gelijk te krijgen. Komend weekend zit hij namelijk naast Alex Marquez op de tweede fabrieksmotor van Honda, terwijl wereldkampioen Marquez wederom vanaf de zijlijn toekijkt. Toch heeft het team niet uitgesloten dat de oudste van de gebroeders Marquez nog terugkeert tijdens de laatste twee races van het MotoGP-seizoen - hoewel dit onwaarschijnlijk is gezien de onnodige risico’s die hij hiermee zou nemen.

“Ik ben heel blij dat het Repsol Honda Team in mij blijft geloven en dat ik weer op de RC213V mag rijden”, zei Bradl. “We hebben in het verleden wat getest in Valencia en in Aragon hebben we een goede stap gezet met de motor. Ik denk dat we hier een goed weekend kunnen hebben en weer met de rijders verder naar voren kunnen strijden, zoals we dat op Aragon en Le Mans ook deden. In deze tijd van het jaar kan de temperatuur kritiek zijn, zeker in de ochtend, dus daar moeten we aandacht aan besteden.”

Met medewerking van Lewis Duncan