Het huidige MotoGP-seizoen is voor Honda een om snel te vergeten. De motoren zijn niet snel genoeg en de coureurs die op de Japanse motoren zitten moeten dusdanig hard pushen om vooraan mee te doen dat ze regelmatig ten val komen. Blessures zijn schering en inslag bij de coureurs die met Honda rijden, onder andere Marc Marquez en Alex Rins hebben enkele races aan hun voorbij moeten laten gaan. De prestaties zijn ook ronduit teleurstellend voor een grote fabrikant als Honda. Rins is de enige die namens de constructeur op het podium stond, al was dat wel direct met een zege in Austin. Met 89 punten doet alleen Yamaha het slechter en de achterstand op leider Ducati is bijna 250 punten.

Om de crisis te bezweren is er vanuit Japan besloten dat de autodivisie ook aan het motorproject gaat werken. Koji Watanabe, de HRC-directeur, legt op de HRC-site uit hoe ze op dat idee gekomen zijn: "Er is een groot verschil in cultuur tussen de auto- en motorsporttak. We zijn twee jaar geleden begonnen met gelijker maken van de takken, waarbij we wisten dat het een uitdaging zou worden. Sterker nog, het eerste jaar waren we bezig om alles op elkaar af te stemmen. Alles ging anders, het proces, het inkopen en dergelijke. In het tweede jaar zijn de twee- en vierwielerstak met elkaar gaan samenwerken. Nu is het stagnerende MotoGP-traject een probleem voor Honda en HRC, dus we hebben besloten om dat project weer op kracht te krijgen door alle takken erbij te betrekken. Daarom is het team dat de vierwielers ontwikkelt nu ook betrokken bij de tweewielers en zijn ze bezig om zo snel mogelijk goede resultaten te boeken."

Ook zijn er mensen die de motors ontwikkelen betrokken bij het autoproject, zeker gezien het feit dat de fabrikant vanaf 2026 met Aston Martin in de Formule 1 gaat werken. "De tweewielertak heeft een langere geschiedenis in de racerij dan de vierwielers, dus die kennen het racen en de processen die daarbij afspelen. De autotak kan nog veel leren van de tweewielers."