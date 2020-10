Honda beter in Aragon? “De rijders maken het verschil”

In beide trainingen voor de Grand Prix van Teruel stonden Honda-rijders aan kop. Alex Marquez was de rapste in de ochtendsessie waarna Takaaki Nakagami de snelste tijd noteerde in de middag. Nakagami maakt al het hele seizoen indruk op de 2019-versie van de RC213V, rookie Marquez boekte vorige maand tijdens de Misano-test progressie door een nieuwe schokbreker van Ohlins en verschillende updates aan het chassis. Aragon is een circuit dat Honda buitengewoon goed ligt, maar Crutchlow – die vrijdag de derde tijd noteerde - denkt voornamelijk dat de rijders verantwoordelijkheid zijn voor de verbetering.

“Is Honda beter op dit circuit? Ik geloof het niet”, zei Crutchlow vrijdag na afloop van de tweede training. “Ik denk dat de rijders gewoon beter rijden, Alex en Taka. Ik voel me iets beter dan vorig weekend, ik kan iets meer pushen. Maar mensen die zeggen dat Honda het volledig omgekeerd heeft, ik geloof niet helemaal dat dat het geval is. Ik geloof dat elke keer als we nieuwe informatie krijgen de veranderingen heel klein zijn, of het nu elektronisch is, of het nu de rijder is of dat het de nieuwe schokbreker is…. Zoals ik zei, soms gebruiken we dat en soms niet. We zijn op dit circuit op dit moment heel snel, maar we zagen vorige week ook dat Alex zelf het verschil maakte. Ik geloof dat Alex dat nu weer deed, Taka was ook heel rap. Het is de rijder die het verschil maakt. Als je op dit moment naar het tempo kijkt, zou Taka de race met zo’n elf seconden verschil moeten winnen. Als hij dat vol kan houden, moet dat ongeveer zijn voorsprong zijn. Zoals je weet, er is ten opzichte van vorig weekend niet echt iets veranderd. Hij heeft niet ineens een nieuwe motor gekregen. Zoals je de afgelopen zes jaar gezien hebt, Honda-rijders moeten ontzettend agressief rijden om snel te gaan en dat doen ze op dit moment heel goed.”

Nakagami voelt zich ‘volledig vrij’

Dagsnelste Nakagami noteerde in de middag een 1.47.782, maar was op gebruikte banden ook snel. Gevraagd of hij dit weekend een goede kans heeft op zijn eerste podium in de MotoGP, zei hij: “Ik geloof dat de resultaten met dit team vanzelf komen”, aldus Nakagami. “Vooral dit weekend heb ik veel vertrouwen, gisteren heb ik m’n contract verlengd en nu voel ik me volledig vrij. Ik denk niet na over de toekomst, ik hoef niet aan contracten te denken. Ik heb geen stress en kan nu elke ronde genieten van het rijden op de motor. Het is tijd dat we laten zien dat we op het podium thuishoren. Ik kan alleen maar zeggen dat we ons best doen en dan komt het resultaat op zondag wel.”