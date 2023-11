Honda heeft eindelijk beet: Marini vervangt Marquez vanaf 2024

Honda had in een eerder stadium al zekerheid dat Joan Mir en Marc Marquez ook in 2024 het rijdersduo van het fabrieksteam zouden vormen. Door de tegenvallende ontwikkeling van de RC213V besloot Marquez echter om de fabrikant na elf jaar trouwe dienst en zes wereldtitels te verlaten voor een avontuur op een één jaar oude Ducati bij Gresini. Sindsdien werden meerdere rijders gelinkt aan een overstap naar Repsol Honda, maar in de laatste weken kwam Luca Marini steeds nadrukkelijker in beeld. Direct na het slotweekend van het MotoGP-seizoen 2023 in Valencia volgde dan eindelijk de bevestiging dat de Italiaan in 2024 aan de zijde van Mir gaat rijden.

Bij de renstal tekent Marini direct voor twee seizoenen. "Honda Racing Corporation kondigt met trots de komst van Luca Marini aan voor de seizoenen 2024 en 2025 van het MotoGP-wereldkampioenschap", staat er in het statement. "De 26-jarige coureur kwam in 2021 naar het MotoGP-kampionschap, nadat hij 6 overwinningen en 15 podiumplaatsen had behaald in het Moto2-wereldkampioenschap, waar hij in 2020 tweede werd. Sinds zijn komst naar de MotoGP heeft Marini twee Grand Prix-podiums, twee pole-positions en vier sprintpodiumplekken in 2023 op zijn naam geschreven. Hij zal Joan Mir vergezellen in het fabrieksteam met een tweejarig contract."

Marini had voor 2024 al een contract om nog een seizoen in dienst van VR46 te blijven racen. Hij kwam sinds zijn MotoGP-debuut in 2021 al uit voor de renstal van halfbroer Valentino Rossi, dat in het eerste seizoen nog door het leven ging als VR46 Avintia. Het is nog onduidelijk wie volgend jaar op de Ducati bij VR46 zit, maar in de wandelgangen gaan de namen van Fabio di Giannantonio en Moto2-coureur Tony Arbolino rond als grootste kanshebbers. Teammanager Uccio Scalucci wilde in Valencia nog geen namen noemen, maar het is een publiek geheim dat deze twee rijders bovenaan zijn wensenlijstje staan. Ook Moto2-coureur Fermin Aldeguer was een kanshebber, maar naar verluidt klapte die deal om de afkoopsom dat het Boscoscuro-team voor de Spanjaard wil hebben.

De eerste kennismaking van Marini met de RC213V van Honda vindt aanstaande dinsdag al plaats. Dan trapt de MotoGP het testprogramma voor 2024 af met een eendaagse test in Valencia, waar ook de seizoensfinale van 2023 werd verreden.