Marquez moest drie van de tot nu toe vijf verreden raceweekenden van de zijlijn toekijken door een blessure aan zijn rechterhand, die hij had opgelopen in de openingsrace in Portugal. Hij remde daar veel te laat en knalde tegen Miguel Oliveira op. Hij kreeg daarvoor een dubbele long lap-penalty, maar hoefde die uiteindelijk niet in te lossen nadat zijn team succesvol in beroep ging tegen het besluit.

De achtvoudig wereldkampioen zette zijn Repsol Honda op de tweede startplaats neer in de kwalificatie. Hij kwam in de sprintrace als vierde over de streep en leek in de hoofdrace op weg naar een podium toen hij in gevecht met Jorge Martin onderuitging in bocht 6. Na de race liet Marquez optekenen dat hij liever op die manier verliest, dan dat hij genoegen neemt met een tiende plaats. Bovendien stelde hij dat hij zich al in tijden niet zo goed voelde op de motor.

Ook Honda-baas Alberto Puig merkte dat op. Hij is zelfs stellig dat Marquez nu weer op het niveau rijdt van drie jaar geleden, voordat hij de ernstige armblessure opliep na zijn valpartij in Spanje. "Marc reed een fantastische race", zei Puig. "Aan het einde van de race jaagde hij op een podiumplek en hij wist dat Zarco achter hem zat en klaar was om te pushen, dus Marc moest blijven vechten. Het kenmerk van een kampioen is dat hij altijd het maximale probeert te halen, in wat voor situatie dan ook. Dat is precies wat Marc deed. Marc rijdt nu op hetzelfde niveau als voor zijn blessure van drie jaar geleden. Hij reed fantastisch en deed zijn best met wat hij tot zijn beschikking had."

In Frankrijk testte Honda met het nieuwe chassis van Kalex, waar zowel Marquez als teamgenoot Joan Mir gebruik van maakte. Marquez gaf aan dat het een goede verbetering was, maar dat Honda meer nodig had dan dit om de motor echt te verbeteren. "We werken al een tijdje samen met Kalex aan dit project", vertelt Puig daarover. "Nu begint het werk van de afgelopen maanden zichtbaar te worden en ik denk dat het een positieve eerste stap was. Natuurlijk zijn er nog punten waarop we kunnen verbeteren. Je kunt iets als een chassis niet binnen vijf minuten veranderen. Er is werk aan de winkel en we zullen stappen vooruit blijven zetten."