Honda komt niet in aanmerking voor MotoGP-concessies in 2021

Het MotoGP-wereldkampioenschap heeft een aantal jaren geleden een systeem in het leven geroepen om het speelveld voor de verschillende fabrikanten zo gelijk mogelijk te maken. De teams met minder financiële mogelijkheden of met een technische achterstand krijgen zodoende de kans om de aansluiting te vinden bij de topteams. Ducati was de eerste formatie die onder het concessiesysteem viel en die in 2016 kwijtraakte. Suzuki had ze ook bij de terugkeer in de MotoGP en kreeg ze opnieuw na een slecht seizoen in 2018, inmiddels is de renstal de voordeeltjes weer kwijt.

Dit seizoen hadden slechts twee van de zes fabrikanten nog voordeel van het concessiesysteem. KTM is de voordelen echter kwijtgeraakt na twee recente overwinningen waardoor alleen Aprilia nog onder het concessiesysteem valt. Met dergelijke concessies mogen fabrikanten meer motorblokken verbruiken, kan er onbeperkt ontwikkeld worden en mag er onbeperkt getest worden (ook met officiële rijders).

Door de afwezigheid van Marquez heeft Honda dit seizoen nog geen moment echt om overwinningen mee kunnen doen, de Japanse fabrikant heeft naast Aprilia als enige nog geen podiumfinish gescoord. Normaal gesproken zou een MotoGP-fabrikant na een ‘podiumloos’ jaar in aanmerking komen voor het concessiesysteem. Daardoor zou de formatie in 2021 een aantal belangrijke voordelen kunnen krijgen. Maar dit gaat voor Honda niet op omdat de fabrikanten gedurende de coronacrisis besloten hebben dat fabrikanten de concessies alleen kunnen verliezen, maar niet terug kunnen krijgen. Dit is enkele maanden geleden vastgelegd in het Grand Prix-reglement van de FIM, na een akkoord tussen de verschillende leden in MSMA, het samenwerkingsverband van de MotoGP-fabrikanten.

“Onder normale omstandigheden zou een fabriek de beschikking over concessies krijgen als het een volledig seizoen geen podium haalt”, liet een lid van de MSMA aan Motorsport.com weten. “Tijdens de lockdown hebben we besloten om voor dit seizoen een uitzondering te maken, de situatie blijft zoals die is als een team geen podiums scoort. Het was een unanieme beslissing, dus geen enkel team kan ze concessies krijgen. Maar ze kunnen ze, zoals het geval is bij KTM.”

Bij Honda heeft men ondertussen vertrouwen dat ze snel een podium zullen scoren met Takaaki Nakagami, die op de 2019-versie van de Honda RC213V rijdt. Ook denkt men dat Marc Marquez voor het eind van dit seizoen hersteld zal zijn van zijn blessure en de fabrikant weer succes kan brengen.

Met medewerking van German Garcia Casanova