MotoGP GP van Portugal

Hollywoodster Christian Bale wil 'goden' van MotoGP verfilmen

Bale heeft zijn bewondering uitgesproken voor Rossi, Agostini en Marc Márquez, en noemde hen “goden op motorfietsen”

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 20:23

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Matt Damon and Christian Bale

Foto: Nick DeGroot

Oscarwinnende acteur Christian Bale zegt dat hij MotoGP graag naar het witte doek zou brengen. Hij omschrijft enkele van de grootste sterren van het kampioenschap als “goden”.

Bale heeft nooit geheimzinnig gedaan over zijn liefde voor motorraces. In een interview in 2023 gaf hij toe dat hij is uitgegroeid tot fan van MotoGP.

De Britse ster was al te zien in een van de populairste autosportfilms. Hij speelde naast Matt Damon in de bekroonde Ford v Ferrari, waarin hij de overleden Ken Miles vertolkte.

Bale promoot momenteel zijn nieuwe film Madden, waarin hij voormalig NFL-teameigenaar Al Davis speelt. Hij heeft interesse getoond in meer films met sport als centraal thema.

In een interview met Sports Illustrated kreeg Bale de vraag welke andere sporter hij zou willen spelen. “Volgens mij is er al een film over hem gemaakt, maar helaas heb ik die niet gezien. Ik heb wel net de documentaire over Tyson [Fury] gezien en hij is een fascinerende kerel”, zei hij, voordat hij met een interessante opmerking kwam voor MotoGP-fans.

“Maar laten we ook Valentino Rossi, Giacomo Agostini en Marc Márquez noemen.”

Toen de interviewer die namen niet herkende, legde de voormalige Batman-acteur uit: “Zij zaten in de MotoGP. Het zijn motorcoureurs. Goden op motoren.”

Bale vertelde ook dat hij vroeger zelf motor reed, maar met die hobby moest stoppen nadat hij meerdere operaties had ondergaan, veel daarvan na motorongelukken.

“Ik heb iets te veel metaal in mijn lichaam om ermee door te gaan, maar ik was het vroeger wel [een motorrijder]”, zei hij.

Márquez reageerde vrijdag bij de Grand Prix van Portugal positief op de opmerkingen van Bale. Hij zei dat het vleiend was om zelfs maar genoemd te worden door een van de grootste beroemdheden ter wereld.

“Natuurlijk. Als grote persoonlijkheden in de wereld alleen al je naam noemen, of dat nu op een goede of slechte manier is, dan kennen ze je al. Dus als het op een goede manier is, is dat natuurlijk veel beter.”

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Ducati neemt twijfels over toekomst Marc Márquez weg: “Hij blijft na dit seizoen bij ons”



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



18 min



Ducati neemt twijfels over toekomst Marc Márquez weg: “Hij blijft na dit seizoen bij ons”





Fernando Alonso keert terug naar Dakar: waarom zijn eerste rallyraid-ervaring een schok was



Dakar



DAKR Dakar 24 min



Fernando Alonso keert terug naar Dakar: waarom zijn eerste rallyraid-ervaring een schok was





Formula E pre-season test ends early after car explodes and catches fire



Formule E



FE Formule E 26 min



Formula E pre-season test ends early after car explodes and catches fire





Marc Márquez 'stijver' in training Portimão: "Ik kan alleen maar verliezen"



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



26 min



Marc Márquez 'stijver' in training Portimão: "Ik kan alleen maar verliezen"

Vorig artikel Álex Márquez na snelste tijd: 'Marco Bezzecchi is de snelste in Portimao'

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Rachit Thukral





Jorge Martín wil in Portugal geen risico's nemen om MotoGP-titelstrijd levend te houden



MotoGP



MotoGP



GP van Portugal



27 min



Jorge Martín wil in Portugal geen risico's nemen om MotoGP-titelstrijd levend te houden





Alex: ‘Aprilia heeft de titel verloren omdat het Marc Márquez tegenover zich had’



MotoGP



MotoGP



GP van Portugal



16 u



Alex: ‘Aprilia heeft de titel verloren omdat het Marc Márquez tegenover zich had’





Jorge Martín focust op zege in Portugal, niet op mogelijke MotoGP-titelbeslissing



MotoGP



MotoGP



GP van Portugal



16 u



Jorge Martín focust op zege in Portugal, niet op mogelijke MotoGP-titelbeslissing

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer