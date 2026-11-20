MotoGP GP van Portugal
Hollywoodster Christian Bale wil 'goden' van MotoGP verfilmen
Bale heeft zijn bewondering uitgesproken voor Rossi, Agostini en Marc Márquez, en noemde hen “goden op motorfietsen”
Rachit Thukral
Gepubliceerd: 20 nov 2026, 20:23
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Matt Damon and Christian Bale
Foto: Nick DeGroot
Oscarwinnende acteur Christian Bale zegt dat hij MotoGP graag naar het witte doek zou brengen. Hij omschrijft enkele van de grootste sterren van het kampioenschap als “goden”.
Bale heeft nooit geheimzinnig gedaan over zijn liefde voor motorraces. In een interview in 2023 gaf hij toe dat hij is uitgegroeid tot fan van MotoGP.
De Britse ster was al te zien in een van de populairste autosportfilms. Hij speelde naast Matt Damon in de bekroonde Ford v Ferrari, waarin hij de overleden Ken Miles vertolkte.
Bale promoot momenteel zijn nieuwe film Madden, waarin hij voormalig NFL-teameigenaar Al Davis speelt. Hij heeft interesse getoond in meer films met sport als centraal thema.
In een interview met Sports Illustrated kreeg Bale de vraag welke andere sporter hij zou willen spelen. “Volgens mij is er al een film over hem gemaakt, maar helaas heb ik die niet gezien. Ik heb wel net de documentaire over Tyson [Fury] gezien en hij is een fascinerende kerel”, zei hij, voordat hij met een interessante opmerking kwam voor MotoGP-fans.
“Maar laten we ook Valentino Rossi, Giacomo Agostini en Marc Márquez noemen.”
Toen de interviewer die namen niet herkende, legde de voormalige Batman-acteur uit: “Zij zaten in de MotoGP. Het zijn motorcoureurs. Goden op motoren.”
Bale vertelde ook dat hij vroeger zelf motor reed, maar met die hobby moest stoppen nadat hij meerdere operaties had ondergaan, veel daarvan na motorongelukken.
“Ik heb iets te veel metaal in mijn lichaam om ermee door te gaan, maar ik was het vroeger wel [een motorrijder]”, zei hij.
Márquez reageerde vrijdag bij de Grand Prix van Portugal positief op de opmerkingen van Bale. Hij zei dat het vleiend was om zelfs maar genoemd te worden door een van de grootste beroemdheden ter wereld.
“Natuurlijk. Als grote persoonlijkheden in de wereld alleen al je naam noemen, of dat nu op een goede of slechte manier is, dan kennen ze je al. Dus als het op een goede manier is, is dat natuurlijk veel beter.”
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