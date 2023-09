Hoge temperaturen dwingen MotoGP tot inkorten races in India

De omgeving van het Buddh International Circuit wordt het hele weekend al geteisterd door hoge temperaturen. Op vrijdag stegen de temperaturen al tot rond de 35 graden Celsius en ook op zaterdag is het zeer warm. Zo is de verwachting dat het kwik tot 37 graden is gestegen tegen de tijd dat de sprintrace van de MotoGP om 15.30 uur lokale tijd (12.00 uur in Nederland) van start gaat. Daar komt bovenop dat de luchtvochtigheid boven de 90 procent zit, waardoor het naast warm ook broeierig is.

Tijdens de vrijdagse trainingen moesten de coureurs erg wennen aan het Buddh International Circuit, dat voor het eerst wordt bezocht door de MotoGP en waar de afgelopen vijf jaar geen enkele race heeft plaatsgevonden. Toch merkten diverse coureurs al dat het vooral de weersomstandigheden in India zijn die voor problemen zorgden. "Het ergste is de hitte. Als je over het rechte stuk gaat, verbrandt het je keel en je benen", oordeelde WK-leider Francesco Bagnaia na de actie op vrijdag. Andere rijders vergeleken het met de omstandigheden die de MotoGP tegenkomt in Maleisië, waar de temperaturen en luchtvochtigheid eveneens vaak hoog zijn. "Het is moelijk om te ademen als ik over het rechte stuk naar beneden ga", stelde Aleix Espargaro.

Na de tweede training op vrijdag hebben de MotoGP-rijders zich met hun zorgen gemeld bij de wedstrijdleiding. De organisatie toonde begrip en besloot om de raceafstanden in te korten. De MotoGP-sprintrace op zaterdag is met één ronde ingekort tot elf ronden, terwijl de Grand Prix op zondag niet langer 24, maar slechts 21 ronden telt. Ook de races van de Moto2 en de Moto3 zijn ietwat ingekort. De klasse met de lichtste motoren gaat na de inkorting nog over zestien ronden, de middelste klasse werkt zondag een race over achttien ronden af.