De Grand Prix van Emilia-Romagna van 2021 was de laatste keer dat Honda een overwinning kon vieren in de MotoGP. Marc Marquez was destijds in Misano voor de derde keer dat jaar de sterkste, voor toenmalig Repsol Honda-teamgenoot Pol Espargaro. Sindsdien verstreken maar liefst 539 dagen waarin Honda er maar niet in slaagde om een nieuwe zege te pakken. Het hele seizoen 2022 werd er niet gewonnen en ook in de eerste twee krachtmetingen van 2023 bleef succes redelijk ver bereik. De negende plek van Alex Rins in Argentinië was het beste resultaat van het jaar, totdat de coureur van satellietteam LCR Honda zondag verrassend de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam schreef.

Rins reed vorig jaar nog in dienst van Suzuki, maar de Japanse fabrikant stapte na afloop van het jaar uit de MotoGP. LCR sloeg toe en haalde de Catalaan binnen en in Austin heeft dat meteen succes opgeleverd. Rins had al een uitstekend track record op het Circuit of the Americas met zeges in de Moto3 (2013), Moto2 (2016) en MotoGP (2019), maar niemand zag aankomen dat hij ook op de Honda succesvol zou zijn op het Amerikaanse circuit. Hij kwam al goed uit de startblokken door zaterdagochtend in de kwalificatie de tweede tijd te rijden, waarna hij die positie in de daaropvolgende sprintrace vast wist te houden. Op zondag wist Rins echter nog een plekje te winnen, nadat hij leider Francesco Bagnaia flink onder druk zette en daarmee de valpartij van de regerend wereldkampioen mede afdwong.

De zege van Rins in de Verenigde Staten betekende niet alleen de eerste Honda-zege sinds de Emilia-Romagna GP van 2021, maar ook de honderdste podiumplaats van LCR Honda en de eerste zege van het team sinds de Argentijnse GP van 2018. Destijds wist Cal Crutchlow de race op zijn naam te schrijven voor de renstal van Lucio Cecchinello. Na het succes van de Brit was er nog maar één rijder die races wist te winnen op de RC213V en dat was Marquez, die in 2018 en 2019 nog wereldkampioen werd maar in de jaren geteisterd werd door blessureleed. Net als twee weken geleden in Argentinië was de zesvoudig MotoGP-kampioen er in Austin niet bij wegens de blessure die hij in Portugal opliep, maar hij kreeg na een kleine anderhalf jaar eindelijk een opvolger.

Zege aanleiding voor grotere ontwikkelingsrol Rins

Dat is ongetwijfeld een opluchting voor Honda, dat een turbulente periode doormaakt. Niet alleen staat Marquez regelmatig langs de kant met blessureleed en het herstel van zijn kwetsuren, ook leek de technische afdeling van HRC het spoor bijster met de doorontwikkeling van de motorfiets. Dat zorgde weer voor een gevoel van ongerustheid bij het fabrieksteam, dat vervolgens ook weer doorsijpelde naar de satellietformatie. Dat nota bene LCR en Rins de droogte van Honda doorbraken tijdens de Amerikaanse GP, is opvallend na de opmerkingen van de 27-jarige rijder uit Barcelona in de aanloop naar het raceweekend op COTA.

De van Suzuki overgekomen Rins staat weliswaar onder contract bij HRC en geldt dus als fabrieksrijder, maar op de donderdag voor het raceweekend in Texas toonde hij zich kritisch op de werkwijze van Honda in de doorontwikkeling. In Argentinië wilde hij graag testen met het chassis van Repsol Honda-rijder Joan Mir, iets wat de fabrikant niet toestond. Rins voelde zich hierdoor niet helemaal serieus genomen en vond dat Honda te weinig een beroep op hem deed in de ontwikkeling van de motor. Na zijn klinkende zege in Austin lijkt er wel iets te gaan veranderen, zo erkende teammanager Alberto Puig van Honda in gesprek met Motorsport.com. "Laten we niet vergeten dat Alex een contract heeft met HRC en dat HRC naar alle rijders luistert. Dat gezegd hebbende is het duidelijk dat er meer naar je wordt geluisterd als je wint, en al helemaal als je dat doet op de manier zoals hij dat zondag deed."

Alex Rins viert zijn zege in Austin met de teamleden van LCR Honda. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

De woorden van Shinichi Kokubu, de technische topman van Honda in de MotoGP, lijken dat te bevestigen. Na de race op COTA vroeg Motorsport.com hem welk effect het resultaat heeft op de manier waarop Rins op de korte tot middellange termijn wordt ingezet. "Dit jaar hebben we de strategie veranderd en hebben we de operationele kant en het ontwikkelingsteam versterkt. We zijn van plan om iedere rijder specifieke verantwoordelijkheden te geven. We zitten in een periode van verandering", verwijst Kokubu naar de reorganisatie binnen de MotoGP-afdeling van Honda, waar Ken Kawauchi aan de slag is gegaan als technisch directeur en Ramon Aurín het testteam kwam versterken.

Vermoedelijk krijgt Rins na zijn zege in de VS een iets grotere rol, die vergelijkbaar is met die van Cal Crutchlow in zijn laatste jaren bij LCR Honda. De Brit tekende in 2017 een contract met HRC en daardoor kreeg hij meer verantwoordelijkheden, om uiteindelijk uit te groeien tot een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van het prototype. Na het vertrek van Crutchlow eind 2020 is de synergie tussen Repsol Honda, LCR en het testteam als in het verleden, toen naast Marquez ook rijders als Dani Pedrosa en Crutchlow zich wilden profileren. Vermoedelijk hopen de bestuurders van Honda in Tokio nu dat de historie zich herhaalt en zo'n scenario opnieuw werkelijkheid wordt.

Ook LCR was tegen test met derde chassis in Termas

Cecchinello erkent intussen dat zowel LCR als Honda op de rem heeft getrapt toen Rins in Argentinië het chassis van Mir wilde testen. "Een goede manier om te begrijpen hoe Alex heeft kunnen winnen ligt precies in zijn klachten van donderdag, toen hij zei dat hij te weinig benut wordt. In werkelijkheid is dat slechts ten dele waar", zei de LCR-teambaas tegen Motorsport.com. "We hebben de onderdelen die hij niet getest heeft, maar zowel wij als Honda hebben op de rem getrapt wat betreft zijn verlangen om componenten te testen. We willen namelijk niet het risico lopen dat we de verkeerde weg inslaan."

Zowel Rins als Cecchinello heeft het over een bepaald chassis dat de rijder met startnummer 42 wilde testen in Termas de Río Hondo. Rins beschikte in Argentinië over het chassis waarmee hij in Portugal al had geracet, maar ook over het chassis van de door blessureleed afwezige Marquez. Nadat de rijder uit Barcelona met beide versies had gereden, stelde hij voor om ook het chassis van Mir eens aan de tand te voelen. Daar kreeg hij echter geen toestemming voor. "Alex wilde niet wachten, maar we hebben zelf een iets langzamer programma bepaald waarbij we slechts twee verschillende chassis uitprobeerden", vervolgde Cecchinello.

De keuze voor een iets minder gecompliceerd programma moet er volgens Cecchinello voor zorgen dat de zaken duidelijker worden en dat er vooral goede informatie naar de fabriek gestuurd kan worden met het oog op de ontwikkeling van de motor. "Deze overwinning laat ons geloven dat het plan werkt", aldus de eigenaar van LCR. "Het was een rechtvaardiging, zowel voor Alex als voor het merk. Honda heeft lang gewacht op zo'n solide overwinning als deze, behaald door iemand anders dan Marc Marquez. De overwinning in Austin was een geweldig staaltje rijden door Alex, dus chapeau daarvoor. Maar het is ook duidelijk dat hij het niet alleen heeft gedaan, maar op een motor waar al lang vraagtekens bij worden gezet."