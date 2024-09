Hoe de Yamaha-test van Dovizioso tot stand kwam

Een paar maanden na zijn ernstige motorcross-ongeluk stapte Andrea Dovizioso 19 augustus op een MotoGP-machine tijdens de testdagen in Misano. De Italiaan werd door Yamaha opgebeld als vervanger van de geblesseerde Cal Crutchlow, de vaste testcoureur. Het was voor het eerst sinds het afscheid van Dovi in 2022 dat hij een officiële test op een Yamaha afwerkte, nadat hij eerder op een Aprilia getest heeft. In gesprek met GPOne vertelt hij over deze voor hem bijzondere dag.

"Dit voelt als een grote bevrijding", begint Dovizioso. "Mijn laatste seizoen als coureur bij dit team voldeed niet aan mijn eigen normen op prestatiegebied en de relatie was niet goed, maar toch heb ik een goede indruk achtergelaten. Daar ben ik wel blij om. Zowel professioneel als persoonlijk ben ik tevreden met deze test."

Het was nog wel even spannend of Dovizioso genoeg hersteld was voor de testdagen. "Die kwamen er vrij snel aan en ik was niet zeker of ik fit genoeg was", vervolgt de 38-jarige ex-coureur. "Dat maakte Yamaha niet veel uit. Ze zeiden dat als ik zin had, ik mocht rijden. Het resultaat zou niet belangrijk zijn. Dus toen ging ik naar de test op Misano. Het helpt ook wel dat [technisch directeur] Max Bartolini hier is, want hij kent me door en door. We hebben acht jaar samengewerkt bij Ducati. Dat gaf me dat extra zetje."

Zware tijden Yamaha

Dovizioso sloot zijn carrière in 2022 op een Yamaha af, waarna het merk uit Iwata compleet is weggezakt. Komend jaar weet het dat Pramac als satellietteam het fabrieksteam kan ondersteunen, maar volgens Dovizioso is dat niet het enige waar Yamaha wil verbeteren. "Ze weten ook dat het testteam beter moet, en daar zijn ze mee bezig", vertelt hij. Of de man uit Emilia-Romagna onderdeel van dat project wordt, weet hij nog niet. "Als we over bepaalde dingen dezelfde ideeën hebben, de omstandigheden goed zijn en je zelf je aanpak kan kiezen, ben ik wel geïnteresseerd", besluit hij.