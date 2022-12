Van 2001 tot en met 2018 leverde het Japanse merk motoren aan het Franse Tech3, waardoor er vier machines van Yamaha in actie kwamen. Het leverde 31 podiumplekken op. Cal Crutchlow, Ben Spies, Bradley Smith, Pol Espargaro en Johann Zarco maakten allen bij Tech3 en dus op een Yamaha hun MotoGP-debuut. Tech3 beëindigde de samenwerking met Yamaha en ging vanaf 2019 verder met KTM. De Japanners sloegen de handen ineen met het nieuwe Petronas Sepang Racing Team (SPR), dat Fabio Quartararo liet debuteren. De Fransman eindigde in 2019 zes keer op het podium. In 2020 won hij drie Grands Prix. Het leverde hem voor een jaar later promotie op naar het fabrieksteam van Yamaha. 2021 werd een lastig jaar voor SPR. Petronas stopte de samenwerking. De renstal verdween.

Teambaas Razlan Razali besloot voor 2022 met RNF Racing een nieuw team op te richten. Yamaha sloot een eenjarige deal met de renstal. 2022 verliep uiteindelijk bijzonder moeizaam. Er werden maar 37 punten gescoord, de top-tien werd slechts één keer bereikt en halverwege 2022 raakte het Andrea Dovizioso kwijt. RNF had de intentie om door te gaan met Yamaha, maar voor meerdere jaren. Razali vertelde in Valencia aan Motorsport.com dat Yamaha hier niet in mee wilde gaan. Daarom besloot RNF een tweejarige deal te sluiten met Aprilia en verschijnt RNF in 2023 en 2024 met een Italiaanse motor aan de start. Deze samenwerking kwam voor Yamaha als een verrassing.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"MotoGP is een groot bedrijf. We zitten op het hoogste niveau van het wereldkampioenschap motorracen", antwoordt Razali op de vraag van Motorsport.com of RNF van plan was door te gaan met Yamaha voordat het bij Aprilia tekende. "Er is daarom een plan en strategie voor op de lange termijn nodig. Dat geldt voor sponsoren, marketing en allerlei andere zaken. Door omstandigheden kan ik accepteren dat het in 2022 om een plan voor één jaar ging, maar halverwege het jaar hebben we laten zien dat we hebben geleverd. We hebben onszelf gepresenteerd en laten zien dat we volledig uitgerust zijn. Het was exact dezelfde groep mensen als het vorige team (SPR), dus dan ga je je afvragen waarom Yamaha geen meerjarige deal wilde. Zij drongen aan op een jaar, maar ik liet weten dat niet te willen. De strategie van duurzaamheid en langetermijnplanning is belangrijk voor mij. Ik kan daar geen compromissen over sluiten."

Yamaha-teambaas Lin Jarvis laat aan de Spaanse editie van Motorsport.com weten dat het RNF slechts een jaar verlenging bood vanwege de "economische levensvatbaarheid" van het team. "Aan het einde van 2021 verdween Petronas als titelsponsor", zegt Jarvis. "We wilden toen het contract wel vernieuwen, maar slechts met een jaar vanwege de financiële onzekerheid van het project. Op dat moment was ook Aprilia zeer agressief in het uitbreiden van het aantal motoren op de grid. Zij boden RNF een contract voor meer dan een jaar aan, iets dat Yamaha niet kon doen." De financiële onzekerheid speelde waarschijnlijk een rol in het aanbieden van een eenjarige deal, maar de onlangs herkozen FIM-president Jorge Viegas vertelde onlangs dat VR46 Racing in 2024 het satellietteam wordt van Yamaha. Dit duidt er op dat er meer speelt. VR46 ontkende Viegas' opmerkingen. Zij lieten weten het Ducati-contract te respecteren, dat tot eind 2024 loopt.

Gezien de juridische aspecten van contracten, blijft VR46 zich distantiëren van dergelijke speculatie. In de MotoGP-paddock wordt echter gedacht dat Yamaha alleen het contract van de worstelende Franco Morbidelli in 2023 laat doorlopen, in de hoop Valentino Rossi te paaien om satellietpartner te worden in 2024. Jarvis hoopt dat Yamaha in 2024 weer vier motoren kan opstellen. "Is het normaal dat Ducati acht machines inzet? Nee. Is het goed voor het kampioenschap? Nee. Is het goed voor Yamaha? Nee."

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Terwijl Yamaha tegen problemen aanloopt, kijkt RNF uit naar een sterke samenwerking met Aprilia. Miguel Oliveira was vorige maand in de post-season test in Valencia de snelste van de coureurs die van motor waren gewisseld. De voormalig KTM-coureur werd vijfde op de door RNF ingezette Aprilia. De komende twee seizoenen bestuurt hij deze motor samen met Raul Fernandez. RNF start in 2023 met dezelfde motor als Aprilia, maar weet dat de motoren van het fabrieksteam qua ontwikkeling voorrang krijgen. Razali krijgt echter motivatie van het feit dat Aprilia graag wil dat RNF het fabrieksteam verslaat. "Aprilia erkent het belang van een satellietteam. Die samenwerking is belangrijk voor ze", vertelt Razali aan Autosport. "In feite is het doel dat zij willen dat wij hen verslaan. Dat is leuk om te horen. Dit is geen normale werkrelatie, het klinkt meer als een samenwerking. Daar heb ik al die tijd om gevraagd."