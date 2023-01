Gigi Dall’Igna is het meesterbrein van de recente successen die Ducati in de MotoGP boekte, maar het is ook de man die aerodynamica tot onmisbaar onderdeel maakte in de klasse. Ducati experimenteert al jaren met aerosnufjes uit de kuip van de machine. Andere teams werkten het in eerste instantie tegen, maar technische mensen van de MotoGP-organisatie hebben er bewust voor gekozen om aerodynamica onderdeel te maken van het huidige tijdperk. En dus moesten ook de andere teams er – met horten en stoten – aan geloven. KTM is het jongste fabrieksteam in de MotoGP. Het merk debuteerde in 2017 en heeft sindsdien grote stappen gezet om de aansluiting te vinden met de concurrenten. Dat is in de basis heel aardig gegaan. In 2020 veroverde Brad Binder als debutant de eerste overwinning van KTM in de MotoGP en sindsdien werd er regelmatig gewonnen en stonden de rijders regelmatig op het podium. Het maken van grote stappen is niet heel moeilijk, maar om definitief aansluiting te krijgen is het verfijnen van het concept van groot belang. Dat proces liep gelijk op met de ontwikkeling van aerodynamica in de MotoGP, waar met name Ducati een voorloper in was.

In de afgelopen jaren probeerden fabrikanten verschillende configuraties van de kuip met vleugels in allerlei soorten en maten. Maar ook elders op de machine zijn aerodynamische nieuwigheden geïntroduceerd: op de zijkanten van de machine om neerwaartse druk te genereren in de bochten, voor het achterwiel en recent ook op de ‘lunchbox’ aan de achterkant van de machine. Voor KTM was het lange tijd een terrein waar te weinig aandacht voor was. Of zoals KTM Motorsport-baas Pit Beirer het noemt: “Wat hadden niet voldoende kennis om mee te komen in de huidige MotoGP”, stelt de oud-motorcrosser, tegenwoordig verantwoordelijk voor de raceprogramma’s van KTM. “Het introduceren van vleugels en andere dingen op de motor heeft een groot effect op de motor. Het is makkelijk om downforce en topsnelheid te creëren, maar het combineren ervan is lastig. Je wilt er zoveel mogelijk uithalen en dat is een uitdaging.”

Brad Binder reed tijdens de Valencia-test in november al met enkele aerodynamische nieuwigheden. Foto: Motorsport Images / Gold and Goose

KTM ontwikkelt nagenoeg alles voor het MotoGP-project in eigen huis. Op de thuisbasis in Mattighofen is alles voor handen om de RC16 uit te laten groeien tot een machine die de MotoGP kan domineren. Maar voor aerodynamica heeft het team besloten extern te gaan. Of extern: Red Bull en KTM worden in één adem genoemd. Maar met Red Bull Advanced Technologies, de technologische tak van het Formule 1-team, werkte de MotoGP-tak van KTM nog niet eerder: “Het is heel erg spannend, het is verfrissend”, legt Beirer uit. “Ik zou RBAT niet eens een externe partij willen noemen. Het zijn onze buren, vrienden, een trouwe partner waarmee we vele projecten doen. Dat ze voor ons de deur opengezet hebben is een grote stap en het wordt voor de toekomst een belangrijke factor."

Er zijn genoeg voorbeelden van F1-mensen die een positieve invloed gehad hebben op de MotoGP. Aprilia haalde na de komst van voormalig Ferrari-man Massimo Rivola als CEO ook verschillende aero-kopstukken naar de MotoGP. Ducati deed hetzelfde. Beirer wil zoveel mogelijk in eigen huis ontwikkelen, maar denkt dat de aerodynamische samenwerking met Red Bull snel zijn vruchten zal afwerpen. “We hebben deze werkgroep opgericht, we wisselen informatie uit. Verder willen we de motor zoveel mogelijk intern opbouwen met onze eigen mensen en binnen onze eigen faciliteiten, maar qua aerodynamica kunnen we op de lange termijn samenwerken met Red Bull.”

Overigens ziet Beirer de toevoeging van aerodynamica in de MotoGP als noodzakelijk kwaad. In het samenwerkingsverband van MotoGP-fabrikanten, de MSMA, is eindeloos gepraat over aerodynamica en in welke mate het toegestaan zou worden. “We hebben een plan en zullen door de samenwerking met Red Bull meer de windtunnel gebruiken, maar we hebben altijd gewaarschuwd voor dit scenario. Het is een nieuw gapend gat waar fabrikanten enorm veel geld in gooien om aerodynamica te ontwikkelen.” Beirer is voorstander van een meer klassiek uiterlijk van de motorfietsen. “Maar we kregen geen steun en het ligt nu achter ons. We hebben een geweldige partner, we hebben het budget en we gaan ervoor om het optimaal te benutten. Het is onderdeel van het project en daar kunnen we ook wel weer van genieten. We hadden de samenwerking ook nodig om ervan te kunnen genieten, daar moet ik eerlijk over zijn.”

KTM toonde donderdag de nieuwe livery voor het aankomende seizoen. Het getoonde model van de RC16 was echter de 2022-versie. Foto: Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing heeft de eerste windtunneltijd van dit seizoen gebruikt. De vier rijders – Brad Binder, Jack Miller, Pol Espargaro en Augusto Fernandez – zijn allemaal al in de windtunnel geweest. Gevraagd hoeveel percentage van het budget tegenwoordig opgaat aan aero-ontwikkeling, laat Beirer zich niet in de kaart kijken. “Als je het in perspectief zet, is het niet enorm veel. We hebben grote budgetten in de MotoGP, aerodynamica is een deel van de puzzel. Maar de rest is ook heel belangrijk. Het is niet zo dat we achterover kunnen leunen en Red Bull Racing de boel gaat fixen voor ons. Dat is niet realistisch. We hebben 150 mensen werken in de fabriek, ze werken aan het chassis, het blok, de elektronica, de jongens van de schokbrekers. Ze halen alles overhoop om te zien waar winst ligt. Daar is genoeg te doen en daarnaast moet alles groeien. We kunnen niet focussen en de helft van het budget in aero steken. Het is een ander pakket dat boven op het totale project komt.”

Feit is dat KTM met Red Bull als partner een toonaangevende partij in de koningsklasse van de autosport binnengehengeld heeft, zeker nu aerodynamica onmisbaar is geworden in de MotoGP. “Als we met iets niet goed genoeg zijn, is het 100 procent niet goed genoeg. Als je twee tienden te langzaam bent val je niet van het podium naar de zevende plek. Nee, dan sta je simpelweg buiten de punten. Het is zo competitief dat het kleinste zwakke punt in het project, dat we vorig jaar hadden, dan kun je amper punten halen. Dat is het moeilijkste in deze wereld. In andere disciplines kun je met een goede basis en een goede rijder aardig uit de voeten, maar dat is in de MotoGP niet mogelijk. Eén fout en je staat achteraan.”

De MotoGP trekt volgende week naar Sepang voor de wintertest, daar zijn de eerste resultaten van de nieuwe samenwerking met Red Bull Advanced Technologies waarschijnlijk zichtbaar.