Hoe technische problemen Bagnaia 40 punten hebben gekost in de strijd om de MotoGP-titel van 2026

Francesco Bagnaia gelooft dat technische mankementen hem dit seizoen in de MotoGP meer dan 40 punten hebben gekost, waardoor een deel van de vaart is gehaald uit wat verder een indrukwekkende comeback is geweest na zijn dieptepunt van 2025.

De fabrieksrijder van Ducati kende in de vorige ronde op Assen opnieuw een pijnlijke uitvalbeurt, toen hij vanaf de vierde plaats de pits binnenreed met een vermoedelijk remprobleem.

Opmerkelijk genoeg weigerde Bagnaia de exacte oorzaak van zijn uitvalbeurt te onthullen toen hij voorafgaand aan de Grand Prix van Duitsland van dit weekend op de Sachsenring met de media sprak.

“Ik kan niets zeggen. De motor gewoon... Ik moest terug naar de box, naar de garage,” was alles wat hij wilde zeggen over zijn plotselinge uitval in de Dutch GP.

Hij erkende echter dat een reeks betrouwbaarheids- en technische problemen een aanzienlijke impact heeft gehad op zijn titelstrijd: “Gezien wat er vooraan is gebeurd, ja. Als ik alleen kijk naar de punten die verloren zijn gegaan tussen Jerez, Le Mans en Assen, zijn dat er meer dan 40.”

Bagnaia staat achtste in het kampioenschap bij aanvang van de German GP van dit weekend, nadat hij een groot deel van zijn snelheid heeft hervonden met wat hij eerder heeft omschreven als een nieuwe ontwikkelingsrichting voor de Ducati.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tussen de Catalaanse en Tsjechische Grands Prix behaalde hij vier zondagse podiumplaatsen op rij, terwijl hij ook een cruciale sprintzege op Brno pakte.

Hoewel het puntenverlies aanzienlijk is geweest, heeft hij er vertrouwen in dat hij een kans krijgt om verloren terrein goed te maken: “Als ik 40 punten [verloren] meereken, sta ik op 63 [punten achterstand], [wat] niet slecht is. Het had beter kunnen zijn, maar het is wat het is.

“Ik heb in veel situaties in mijn carrière al begrepen dat punten punten zijn en dat je kunt terugwinnen wat je hebt verloren. Het is wat het is.”

Waar Bagnaia's schatting van 40 punten vandaan komt

Hoewel hij niet helemaal op hetzelfde niveau zit als sommige van zijn Ducati-stalgenoten, onder wie zijn teamgenoot Marc Marquez, heeft Bagnaia in de recente rondes consistent goed gepresteerd, een scherp contrast met de wisselvallige vorm die zijn campagne van 2025 ontsierde.

Een reeks nulresultaten heeft hem echter op 63 punten achter kampioenschapsleider Jorge Martin gezet en op 47 punten achterstand van Ducati’s best presterende rijder Fabio di Giannantonio.

Tijdens de Spanish GP reed hij op de negende plaats toen hij kort na halverwege uitviel door wat werd omschreven als een remprobleem.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Twee weken later kreeg hij echter een nog grotere teleurstelling te verwerken toen hij vanuit de tweede plaats crashte in de French GP. Hoewel Bagnaia toegaf dat hij te ambitieus was, wees hij ook op een niet nader omschreven technisch probleem dat zijn vertrouwen aantastte en bijdroeg aan zijn val.

Zijn meest raadselachtige uitvalbeurt kwam op Assen, waar Bagnaia plotseling vertraagde terwijl hij op de vierde plaats reed. Of dit verband hield met het remprobleem dat hem in Jerez en Le Mans trof, blijft onduidelijk, waarbij Bagnaia weigert verder in te gaan op de oorzaak.

Het is onmogelijk om te weten waar Bagnaia uiteindelijk in elk van die races zou zijn gefinisht. Maar als zijn positie op het moment van uitvallen als eindresultaat wordt genomen, komt het puntenverlies uit op precies 40, wat de schatting ondersteunt die hij voorafgaand aan de German GP-race van dit weekend aanhaalde.

Afgezien van drie rondes crashte Bagnaia in april ook uit de Brazilian GP terwijl hij binnen de top 10 reed, al stond die uitvalbeurt los van de technische problemen waarnaar hij verwees.