Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Marc Marquez: 'Mijn grootste tegenstander in MotoGP is mijn fitheid'

MotoGP
GP van Duitsland
Marc Marquez: 'Mijn grootste tegenstander in MotoGP is mijn fitheid'

Viñales: "KTM stuurde me een contract, ik tekende het en twee weken later zeiden ze dat het niet geldig was"

MotoGP
GP van Duitsland
Viñales: "KTM stuurde me een contract, ik tekende het en twee weken later zeiden ze dat het niet geldig was"

Een jaar later: Hoe Red Bull is veranderd na het ontslag van Horner

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Een jaar later: Hoe Red Bull is veranderd na het ontslag van Horner

Hoe technische problemen Bagnaia 40 punten hebben gekost in de strijd om de MotoGP-titel van 2026

MotoGP
GP van Duitsland
Hoe technische problemen Bagnaia 40 punten hebben gekost in de strijd om de MotoGP-titel van 2026

Waarom er bij Red Bull geen snelle oplossingen zijn voor de frustraties van Max Verstappen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
GP van Groot-Brittannië
Waarom er bij Red Bull geen snelle oplossingen zijn voor de frustraties van Max Verstappen

Acosta zegt dat Binder een MotoGP-zitje voor 2027 verdient: “Ik zou hem mijn motor geven”

MotoGP
GP van Duitsland
Acosta zegt dat Binder een MotoGP-zitje voor 2027 verdient: “Ik zou hem mijn motor geven”

Geblesseerde Zarco krijgt dubbele long lap voor crash in Barcelona

MotoGP
GP van Duitsland
Geblesseerde Zarco krijgt dubbele long lap voor crash in Barcelona

"Alsof er met een vijl een stuk is afgeschaafd" - Waarom Thiim op de Norisring zo sterk is

DTM
"Alsof er met een vijl een stuk is afgeschaafd" - Waarom Thiim op de Norisring zo sterk is
MotoGP GP van Duitsland

Hoe technische problemen Bagnaia 40 punten hebben gekost in de strijd om de MotoGP-titel van 2026

Francesco Bagnaia’s opmars is aangetast door vier uitvalbeurten in 10 weekenden, waardoor hij achtste staat in het kampioenschap

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Gepubliceerd:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia gelooft dat technische mankementen hem dit seizoen in de MotoGP meer dan 40 punten hebben gekost, waardoor een deel van de vaart is gehaald uit wat verder een indrukwekkende comeback is geweest na zijn dieptepunt van 2025.

De fabrieksrijder van Ducati kende in de vorige ronde op Assen opnieuw een pijnlijke uitvalbeurt, toen hij vanaf de vierde plaats de pits binnenreed met een vermoedelijk remprobleem.

Opmerkelijk genoeg weigerde Bagnaia de exacte oorzaak van zijn uitvalbeurt te onthullen toen hij voorafgaand aan de Grand Prix van Duitsland van dit weekend op de Sachsenring met de media sprak.

“Ik kan niets zeggen. De motor gewoon... Ik moest terug naar de box, naar de garage,” was alles wat hij wilde zeggen over zijn plotselinge uitval in de Dutch GP.

Hij erkende echter dat een reeks betrouwbaarheids- en technische problemen een aanzienlijke impact heeft gehad op zijn titelstrijd: “Gezien wat er vooraan is gebeurd, ja. Als ik alleen kijk naar de punten die verloren zijn gegaan tussen Jerez, Le Mans en Assen, zijn dat er meer dan 40.”

Bagnaia staat achtste in het kampioenschap bij aanvang van de German GP van dit weekend, nadat hij een groot deel van zijn snelheid heeft hervonden met wat hij eerder heeft omschreven als een nieuwe ontwikkelingsrichting voor de Ducati.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tussen de Catalaanse en Tsjechische Grands Prix behaalde hij vier zondagse podiumplaatsen op rij, terwijl hij ook een cruciale sprintzege op Brno pakte.

Hoewel het puntenverlies aanzienlijk is geweest, heeft hij er vertrouwen in dat hij een kans krijgt om verloren terrein goed te maken: “Als ik 40 punten [verloren] meereken, sta ik op 63 [punten achterstand], [wat] niet slecht is. Het had beter kunnen zijn, maar het is wat het is.

“Ik heb in veel situaties in mijn carrière al begrepen dat punten punten zijn en dat je kunt terugwinnen wat je hebt verloren. Het is wat het is.”

Waar Bagnaia's schatting van 40 punten vandaan komt

Hoewel hij niet helemaal op hetzelfde niveau zit als sommige van zijn Ducati-stalgenoten, onder wie zijn teamgenoot Marc Marquez, heeft Bagnaia in de recente rondes consistent goed gepresteerd, een scherp contrast met de wisselvallige vorm die zijn campagne van 2025 ontsierde.

Een reeks nulresultaten heeft hem echter op 63 punten achter kampioenschapsleider Jorge Martin gezet en op 47 punten achterstand van Ducati’s best presterende rijder Fabio di Giannantonio.

Tijdens de Spanish GP reed hij op de negende plaats toen hij kort na halverwege uitviel door wat werd omschreven als een remprobleem.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Twee weken later kreeg hij echter een nog grotere teleurstelling te verwerken toen hij vanuit de tweede plaats crashte in de French GP. Hoewel Bagnaia toegaf dat hij te ambitieus was, wees hij ook op een niet nader omschreven technisch probleem dat zijn vertrouwen aantastte en bijdroeg aan zijn val.

Zijn meest raadselachtige uitvalbeurt kwam op Assen, waar Bagnaia plotseling vertraagde terwijl hij op de vierde plaats reed. Of dit verband hield met het remprobleem dat hem in Jerez en Le Mans trof, blijft onduidelijk, waarbij Bagnaia weigert verder in te gaan op de oorzaak.

Het is onmogelijk om te weten waar Bagnaia uiteindelijk in elk van die races zou zijn gefinisht. Maar als zijn positie op het moment van uitvallen als eindresultaat wordt genomen, komt het puntenverlies uit op precies 40, wat de schatting ondersteunt die hij voorafgaand aan de German GP-race van dit weekend aanhaalde.

Afgezien van drie rondes crashte Bagnaia in april ook uit de Brazilian GP terwijl hij binnen de top 10 reed, al stond die uitvalbeurt los van de technische problemen waarnaar hij verwees.

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Marc Marquez: 'Mijn grootste tegenstander in MotoGP is mijn fitheid'

MotoGP
GP van Duitsland
Marc Marquez: 'Mijn grootste tegenstander in MotoGP is mijn fitheid'

Viñales: "KTM stuurde me een contract, ik tekende het en twee weken later zeiden ze dat het niet geldig was"

MotoGP
GP van Duitsland
Viñales: "KTM stuurde me een contract, ik tekende het en twee weken later zeiden ze dat het niet geldig was"

Een jaar later: Hoe Red Bull is veranderd na het ontslag van Horner

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Een jaar later: Hoe Red Bull is veranderd na het ontslag van Horner

Hoe technische problemen Bagnaia 40 punten hebben gekost in de strijd om de MotoGP-titel van 2026

MotoGP
GP van Duitsland
Hoe technische problemen Bagnaia 40 punten hebben gekost in de strijd om de MotoGP-titel van 2026
Vorig artikel Acosta zegt dat Binder een MotoGP-zitje voor 2027 verdient: “Ik zou hem mijn motor geven”

Beste reacties
Meer van
Rachit Thukral

Acosta zegt dat Binder een MotoGP-zitje voor 2027 verdient: “Ik zou hem mijn motor geven”

MotoGP
MotoGP
GP van Duitsland
Acosta zegt dat Binder een MotoGP-zitje voor 2027 verdient: “Ik zou hem mijn motor geven”

Toyota zet waterstofauto in voor Dakar Rally 2027

Dakar
Dakar
Toyota zet waterstofauto in voor Dakar Rally 2027

Mir verbijsterd door recente MotoGP-crashes: “Het is moeilijk om ze niet te herhalen”

MotoGP
MotoGP
TT Assen
Mir verbijsterd door recente MotoGP-crashes: “Het is moeilijk om ze niet te herhalen”