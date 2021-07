Hoe een MotoGP-team gerund kan worden door risico’s te spreiden

LCR Honda is dit jaar 25 seizoenen actief in de Grand Prix-paddock en sinds 2018 is het team met twee coureurs actief op het hoogste niveau. Een van die coureurs is Takaaki Nakagami, die met steun van Japanse bedrijven en Honda in actie mag komen voor het team. Hij heeft zijn eigen sponsoren, heeft een eigen kleurstelling en ook de teamnaam is formeel anders. Het is – met andere woorden - op projectbasis, zouden ze dat in het bedrijfsleven noemen. Toch stelt voorman Lucio Cecchinello heel eerlijk dat het zonder Honda niet mogelijk is om de tweede machine erbij te hebben en dat heeft alles te maken met de commerciële strategie, legt hij uit.

Grootste sponsor levert 10% van budget

“Ik heb het gevoel dat LCR de mogelijkheid heeft om met een lager bedrijfsrisico te werken dan andere teams”, verklaarde Cecchinello in gesprek met de collega’s van Motorsport.com Frankrijk. “We hebben altijd gewerkt met een beleid dat de investeringen relatief laag zijn, maar daarmee hebben we wel een groot aantal klanten binnengehaald. Wat betreft het uiterlijk van het team is het niet ideaal omdat je veel motoren moet laten zien terwijl je daar beperkt ruimte voor hebt. Daarnaast is het zeer gecompliceerd omdat we 35 klanten tevreden moeten stellen. Ik zit meestal drie tot vier keer per jaar met ze om tafel om de contacten te onderhouden, dat zijn al 150 afspraken per jaar. Als je daarbij het aantal weken rekent dat we onderweg zijn voor de tests en de races, dan is het een gigantische hoeveelheid werk.”

Die hoeveelheid arbeid is in verhouding goed te doen als het aankomt op de risico’s die Cecchinello daarmee kan spreiden. “Aan de andere kant heeft het ook voordelen om vele klanten te hebben. Onze grootste partner staat voor tien procent van het budget. Dat zorgt voor zekerheid. Als we een grote partner verliezen, gaat het om tien tot vijftien procent van het budget en niet om zestig of zeventig procent van het totale budget.” Dat zorgt voor rust in de tent, merkt Cecchinello. Hij noemt zijn voorganger Sito Pons, van wie hij in 2006 de licentie overnam, als voorbeeld: “Sito zat van de ene op de andere zonder budget toen Camel stopte. Dat risico heb ik nooit willen lopen, ik heb altijd geprobeerd om risico’s te spreiden.”

Japanse steun

Met het huidige bedrijfsmodel kan Cecchinello twee motoren runnen, al heeft hij voor die tweede motor wel hulp nodig van de motorleverancier. “Op dit moment kan LCR zich prima redden om een rijder te hebben, maar met twee rijders moet er een beetje hulp komen van Honda. Met dank aan Honda en hun sponsor Idemitsu hebben we ervoor gezorgd dat we een prachtig project hebben.” Zodoende kan Takaaki Nakagami, die momenteel elfde staat in het kampioenschap en daarmee tussen de beide Repsol Honda-rijders bivakkeert, zijn land en de grootste motorfabrikant ter wereld vertegenwoordigen.

Nakagami is het resultaat van de Aziatische opleiding: “Hij is het voorbeeld in het grote project dat opgezet is door Honda: Hij ging van de Asia Talent Cup naar Moto3 en Moto2 en van daaruit weer naar de MotoGP.” De Japanse aanwezigheid was de afgelopen jaren dungezaaid in de MotoGP, ondanks dat de drie grote fabrikanten uit dat land komen. Met LCR heeft Honda een goede plek om ‘eigen talent’ te ontwikkelen. “Ik hoop dat Taka zich verder kan ontwikkelen en dat we deze plek kunnen geven aan andere Aziatische rijders. Zonder die steun van Honda zouden we het lastig hebben om met twee coureurs te werken. Aan de andere kant bestaat ook de kans dat we er een grotere sponsor voor kunnen vinden.”

De huidige deal met Honda loopt tot het eind van 2022, maar LCR heeft zelf al toegezegd dat het tot en met 2026 actief is in de MotoGP. “We gaan door met dit project in 2022. Alex Marquez blijft bij ons en het Idemitsu-project loopt ook door." De gesprekken over een langere samenwerking met Honda zouden binnenkort moeten starten: “Ik heb nog niet met Honda gesproken, maar we hebben een aflopend contract in 2022. Binnenkort gaan we om tafel om de samenwerking voor de komende jaren te bespreken.”