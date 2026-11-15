MotoGP GP van Qatar

Hoe rode vlag in Qatar Johann Zarco hielp crash in Barcelona achter zich te laten

De LCR-rijder wist de herinneringen aan zijn gruwelijke crash in Barcelona te overwinnen toen de rode vlag uitkwam tijdens de sprint bij de recente Grand Prix van Qatar, waardoor hij gefocust kon blijven op de herstart

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 15 nov 2026, 08:59

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Johann Zarco kreeg afgelopen mei tijdens de Grand Prix van Catalonië te maken met een dubbele crash, waarvan hij nog altijd herstellende is, zowel fysiek als psychologisch. Zijn knieblessure was zo ernstig dat die zijn racecarrière dreigde te schaden.

Tijdens de race in Barcelona viel de KTM van Pedro Acosta in ronde 11 stil terwijl de Spanjaard het veld aanvoerde. Helaas kon Gresini-rijder Alex Marquez Acosta niet ontwijken en botste hij op de KTM, waardoor zijn Ducati door de lucht vloog en brokstukken over de baan verspreid raakten. Een van die stukken raakte de voet van Johann Zarco terwijl hij achter hen reed.

Nadat de race met een rode vlag was stilgelegd, keerde de Fransman terug naar de garage van zijn team, waar haastig aan zijn motor werd gewerkt terwijl hij probeerde vast te stellen of de hevige pijn in zijn voet simpelweg het gevolg was van de impact of een teken van een ernstigere blessure.

De routinier stapte uiteindelijk weer op zijn motor, vastbesloten om aan de herstart deel te nemen. Wat daarna gebeurde, in de eerste bocht nadat de lichten waren gedoofd, was verschrikkelijk. Luca Marini, Francesco Bagnaia en Zarco belandden in de uitloopstrook, waarbij Zarco's been vast kwam te zitten in het achterwiel van Bagnaia's Ducati en in een extreem onnatuurlijke hoek werd gebogen.

De LCR-rijder werd naar het ziekenhuis gebracht, maar artsen waren terughoudend met opereren vanwege de ernstige zwelling rond zijn knie. Ook de eerste onderzoeken gaven geen voldoende duidelijk beeld van de omvangrijke schade aan zijn banden en pezen.

Zarco reisde naar Lyon om zich te laten behandelen door de gerenommeerde kniespecialist Dr. Bertrand Sonnery-Cottet.

Francesco Bagnaia, Ducati and Johann Zarco, LCR Honda

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aanvankelijk was het plan om te wachten tot de zwelling was afgenomen voordat er geopereerd zou worden. Een diepe brandwond op zijn knie, opgelopen bij de crash, zorgde er later echter voor dat een operatie als te riskant werd beschouwd vanwege het infectiegevaar.

Met vastberadenheid, hard werken en doorzettingsvermogen slaagde Zarco er uiteindelijk in om gedeeltelijk te herstellen zonder een operatie te ondergaan. Hij keerde eind augustus terug in actie tijdens de Grand Prix van Aragon, nadat hij zes ronden had gemist.

Sindsdien behaalde hij zijn beste resultaat in Qatar, waar hij 12 punten scoorde – zijn grootste puntenoogst van het seizoen.

De mentale barrière doorbreken

Tussen de herstartcrash in Barcelona in mei en de GP van Qatar had Zarco zes Grands Prix en zeven sprints afgewerkt zonder een vergelijkbare situatie mee te maken met een rode vlag en een herstart.

In Lusail had Zarco zich als zevende gekwalificeerd en had hij een sterke start, waardoor hij in de tweede groep coureurs terechtkwam toen Bagnaia zwaar crashte. De rode vlag werd gezwaaid en alle coureurs keerden terug naar de pits voor een herstart. Het was een situatie die bij Zarco de herinneringen aan Barcelona weer naar boven bracht.

Deze keer maakte de LCR-rijder bij de tweede poging echter een vliegende start, waarbij hij twee posities won terwijl hij met Acosta en Raúl Fernandez in gevecht was, voordat hij uiteindelijk als vijfde over de streep kwam – zijn beste resultaat van het seizoen.

Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ik was heel blij dat ik na de rode vlag mijn concentratie had hervonden", legde Zarco zaterdag na de sprint in Lusail uit.

"Eerlijk gezegd kwam wat er in Catalonië was gebeurd weer in mijn gedachten toen de race werd stilgelegd.

"Maar het was een andere situatie, omdat ik dit keer niet bij het ongeluk betrokken was. Daarom kon ik mijn concentratie vasthouden.

"Bij de tweede start in Barcelona was de pijn in mijn voet zo hevig dat, toen die wegtrok, volgens mij ook mijn adrenalineniveau daalde.

"In Qatar daarentegen was ik erbij, klaar om opnieuw de strijd aan te gaan, voorbereid en gefocust."

De ervaring hielp hem om eventuele resterende twijfels en angsten achter zich te laten.

"Het was heel positief om zo'n uitstekende tweede start te maken als wij deden. Het was de beste manier om eroverheen te komen", zei hij. "Wat er in Catalonië is gebeurd, ligt nu in het verleden, maar Qatar heeft geholpen om die herinnering definitief achter me te laten."

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