Hoe Raúl Fernández jaagt op zijn volgende MotoGP-contract

In de laatste fase van 2025 liet Raúl Fernández zich al van zijn beste kant zien. In Australië boekte hij zijn eerste Grand Prix-zege als MotoGP-rijder, gevolgd door een podiumplaats tijdens de seizoensfinale in Valencia. Dat resultaat behaalde hij ondanks een blessure aan zijn linkerschouder, die hij in het voorgaande raceweekend in Portugal opliep.

Deze schouderblessure stak wederom de kop op tijdens de warm-up voor de Grand Prix van Thailand, de openingsrace van het MotoGP-seizoen 2026. Ondanks het ongemak reed hij later op zondag naar de derde plaats, een evenaring van zijn resultaat in de zaterdagse sprintrace. Het leverde Fernández de derde plek op in de titelstrijd, waarin hij negen punten achterstand heeft op WK-leider Pedro Acosta en slechts twee punten op nummer twee Marco Bezzecchi.

Maar waar Acosta en Bezzecchi al zekerheid hebben dat ze hun loopbaan in 2027 vervolgen bij respectievelijk Ducati en Aprilia, zit Fernández nog in onzekerheid. Sterker nog: hij heeft nog geen concrete aanbiedingen gekregen voor volgend jaar, ondanks de forse stap voorwaarts die hij in het laatste jaar heeft gezet. Toch maakt de huidige Trackhouse-rijder zich nog geen zorgen.

"Ik ben heel rustig en ik focus me gewoon op mijn werk. Mijn manager Paco [Sánchez] regelt alles omtrent mijn toekomst. De afgelopen maanden kon ik stoppen met me zorgen maken over dingen waar ik geen controle over heb", vertelde Fernández in Thailand aan Motorsport.com.

"Teammanager Davide Brivio en Paco hebben me enorm geholpen om gefocust te blijven in het laatste deel van 2025. Ik maak me nu geen zorgen meer over welke componenten de anderen wel hebben en ik niet heb - ik focus me alleen op het benutten van de volledige potentie van dat wat ik tot mijn beschikking heb."

Raúl Fernández dankt zijn verbeterde vorm deels aan Trackhouse-teammanager Davide Brivio. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Hoewel hij kalm oogt, ziet de situatie van de 25-jarige Spanjaard er niet per se rooskleurig uit. Hij is een van de negen Spanjaarden op de huidige MotoGP-grid van 22 rijders, iets wat eigenaar Liberty Media een onevenredig hoog aantal vindt. De Amerikaanse firma wil de sport wereldwijd aansprekender maken, onder meer door rijders van verschillende nationaliteiten samen te brengen in de koningsklasse.

"Raúl heeft het niet makkelijk gehad sinds zijn MotoGP-debuut. Bij Tech3 beleefde hij een moeilijke tijd en moest hij zelfs compensatie aan KTM betalen om zijn contract te beëindigen. Vervolgens kwam hij bij RNF, waar hij door onbetaald salaris en slecht management met nog meer onzekerheid te maken kreeg", vertelde een bron die dicht bij Fernández staat aan Motorsport.com.

Inmiddels is Fernández bezig met zijn derde seizoen bij Trackhouse Racing Team, waar hij eindelijk de stabiliteit heeft gevonden om zijn beste vorm te kunnen laten zien. "Die stabiliteit stelt me in staat om de rijder te zijn die ik was toen ik in de Moto2 kwam en de aandacht van iedereen op me wist te vestigen", reflecteerde Fernández, die vooralsnog buiten de boot dreigt te vallen op de rijdersmarkt voor 2027.

Fernández viert zijn podiumplaats in de GP van Thailand. Foto door: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Als alle moves die zo goed als rond lijken ook werkelijkheid worden, dan lijkt Fernández maar weinig opties over te houden. Promotie naar het fabrieksteam van Aprilia is onhaalbaar als bekend wordt dat Francesco Bagnaia de nieuwe teamgenoot van Bezzecchi wordt.

Yamaha lijkt intussen Luca Marini te willen halen als de teamgenoot van Jorge Martín, terwijl een plekje bij Pramac ook een lastig verhaal lijkt te worden. Honda gaat vol voor Fabio Quartararo en zelfs Joan Mir lijkt daar niet zeker van zijn plek. Verder slaan VR46 en Gresini een andere weg in, want de satellietteams van Ducati richten zich vooral op het verwelkomen van nieuwkomers.

Met dit in gedachten lijkt een langer verblijf bij Trackhouse de meest logische optie voor Fernández, maar Motorsport.com heeft vernomen dat dit scenario ook wat complicaties heeft. Teameigenaar Justin Marks overweegt namelijk om een aandeel in zijn team te verkopen. Het gevolg hiervan is dat degene die zich inkoopt, mogelijk ook invloed wil uitoefenen op de beslissing over het rijdersduo in 2027.