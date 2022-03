Hoe Quartararo ineens snelheid in de regen vond op Mandalika

In de regen was Fabio Quartararo niet bijster snel de afgelopen jaren, maar met een tweede plaats in de eerste Grand Prix van Indonesië sinds 1997 lijkt het tij gekeerd. Vorig jaar eindigde de wereldkampioen ook al eens op de derde plek in Le Mans, maar dat kwam volgens hem destijds niet vanwege de verbeterde machine. Zondag kwam Quartararo echt sterk voor de dag. Hij benutte pole-position optimaal om als eerste de eerste bocht in te duiken, maar viel aan het begin van de race terug naar de vijfde plek. Dit kwam volgens de Yamaha-rijder vooral omdat het kwartje even moest vallen dat hij daadwerkelijk snel kon zijn.

“In elke situatie probeer ik het beste uit mezelf te halen. Toen ik vijfde reed, had ik geen idee dat ik sneller kon”, zegt Quartararo, die de zege moest laten aan Miguel Oliveira. “Ik had tijd nodig om te beseffen dat ik wel echt harder kon en dat ik ook al best hard ging. Ik reed op de vijfde plek en had een beetje marge. Het was echt een goede positie, die vijfde plek. Maar ik voelde dat het nog wel een stukje sneller kon, het remmen ging bijvoorbeeld heel goed. Om eerlijk te zijn is het lang geleden dat ik me in de regen zo voelde op de motor. In 2019 hebben we geen races gereden op een natte baan, maar stond ik in de trainingen wel steeds bij de eerste tien. Vorig jaar en het jaar daarvoor was ik steeds nergens, ook in de regenraces ging het dan voor geen meter. Ik stond vorig jaar in Le Mans ook op het podium, maar dat was omdat ik op slicks al een gat van tien seconden had kunnen slaan op de anderen. Daarom haalde ik het podium. Hier was het volledig nat en de Yamaha had genoeg grip om mij te helpen in deze omstandigheden.”

Yamaha heeft vorig seizoen wat aanpassingen doorgevoerd in de afstelling voor regenachtige omstandigheden. “Je moet ook wat geluk hebben”, vindt Quartararo. “Niet op alle circuits is er veel grip als het regent, maar hier wel. We gebruiken sinds Austin een andere afstelling, helemaal anders. Dat was al beter. Nu hebben we wat kleine dingen aangepast en dat helpt, zeker in combinatie met de grip die we hier hadden. We weten dat we kleine dingen moeten doen om er veel uit te halen, hopelijk helpt dat elders ook op een droge baan.”