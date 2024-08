Hoe Pedro Acosta zich ontpopt als leider binnen MotoGP-project KTM

Daar waar veel MotoGP-rijders in de zomerstop genoten van een welverdiende vakantie, reisde Pedro Acosta af naar het Oostenrijkse Mattighofen. Daar bezocht hij de fabriek van KTM om in gesprek te gaan met mensen die aan het MotoGP-project werken. Een bijzondere stap, zeker voor een rookie die pas 20 jaar oud is. Veel nieuwkomers zouden zich in hun eerste seizoen in de koningsklasse volledig focussen op het rijden, maar Acosta probeert tegelijkertijd ook het KTM-programma naar grotere hoogten te stuwen. Hij neemt daarmee een rol op zich die vaak alleen is weggelegd voor de meest ervaren rijders.

Met die betrokkenheid ontpopt Acosta zich ook steeds meer als de leider binnen het KTM-project, zo ziet GasGas Tech3-teambaas Hervé Poncharal. "Pedro heeft zoveel ambitie en passie en hij voelt zich enorm betrokken bij het project. Het is van buitenaf heel interessant om te zien hoe betrokken hij is en hoe graag hij het project succesvol wil laten zijn. Samen met Paul Trevathan [de crew chief van Acosta] pushen ze enorm hard en we zullen zien waar we uiteindelijk uitkomen", vertelde de Fransman in de tv-uitzending van de MotoGP. Door zijn manier van werken is het ook makkelijk om te vergeten dat Acosta nog altijd een rookie is, erkent Poncharal.

Pedro Acosta weet dat hij in 2025 voor het fabrieksteam van KTM uitkomt.

"Pedro zei tijdens zijn mediamoment iets heel interessants, namelijk dat hij misschien te snel is gegroeid. We moeten beseffen dat hij nog altijd een rookie is. Natuurlijk zagen we hem na de eerste drie raceweekenden als potentiële winnaar en iemand die het record van Marc Márquez als jongste MotoGP-winnaar had kunnen verbreken. Hij is echter nog een rookie, maar de ambitie is er ook", vervolgt de teambaas. "Hij voelt zich onderdeel van het project en geen rookie meer. Hij wil het project vooruit stuwen. Dit jaar is zijn debuutseizoen, maar dat betekent niet dat we geen ambities hebben om iets groots te laten zien in de resterende races - en dat zijn er nog wel wat. Maar iedereen is ook al gefocust op hoe 2025 gaat worden."

KTM blij met bezoek Acosta

Het bezoek van Acosta aan de fabriek van KTM in Mattighofen was bedoeld om uitgebreider kennis te maken met diverse sleutelfiguren binnen het project. Ook wilde hij met medewerkers praten die normaal gesproken niet op de circuits aanwezig zijn om het project beter te leren kennen. Het bezoek was enerzijds enigszins egoïstisch ingestoken omdat de rijder uit Mazarrón hierdoor ook wilde achterhalen of KTM hem van materiaal kan voorzien waarmee hij om overwinningen en titels kan strijden. Tegelijkertijd is het ook indrukwekkend dat hij in zijn debuutjaar al in staat is om een rol op zich te nemen die normaal alleen is weggelegd voor de meest ervaren rijders. Maar was dat tripje ook echt de moeite waard?

"Dat denk ik wel. Ik weet niet hoeveel je ervan terugziet in de rondetijd, maar het was heel interessant om informatie uit te wisselen", zegt Poncharal. "Veel mensen die aan het MotoGP-project werken, zijn niet altijd aanwezig bij de races. Pedro vond het belangrijk om alle betrokkenen te ontmoeten, zelfs de jongens die nooit bij de races zijn. Hij wilde zijn gevoel overbrengen, vertellen wat hij prettig vindt en wat hij graag op de motor zou willen zien, maar ook wat de sterke en zwakke punten van ons pakket zijn. Dat werd goed ontvangen door de hele MotoGP-groep in Oostenrijk, want dit laat de motivatie van de rijder zien. Ik denk dat Oostenrijk bovenaan zijn lijst stond om te bezoeken, ver boven Ibiza!"