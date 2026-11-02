MotoGP GP van Maleisië

Hoe MotoGP-teams en coureurs zich organiseren voor hun reis naar Qatar

Yamaha's beslissing om niet deel te nemen aan de MotoGP Grand Prix van Qatar is de meest significante, maar het is niet de enige die teams en rijders hebben genomen in een poging hun aankomst in Doha zo lang mogelijk uit te stellen

Oriol Puigdemont

Gepubliceerd: 2 nov 2026, 12:09

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Zondag was het een 'racedag' op Sepang - en niet alleen voor de motoren. In de paddock van het Maleisische circuit volgden de vergaderingen elkaar de hele dag op.

Om 11.00 uur kwamen de teammanagers van de verschillende teams bijeen met de bestuurders van MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG). Daarna overlegden de teams ook onderling om te proberen te achterhalen wat ieders standpunt was. De rijders hadden MGPSEG op hun beurt tot 16.00 uur de tijd gegeven om ermee in te stemmen alle verantwoordelijkheid op zich te nemen bij een mogelijke escalatie van de vijandelijkheden in het Midden-Oosten.

Aan deze voorwaarde, die zij hadden gesteld om proactief akkoord te gaan met afreizen naar Qatar, werd niet voldaan, al durfde alleen Jack Miller openlijk kritiek te uiten op het besluit van het kampioenschap om hen te dwingen naar een gebied te reizen dat blootstaat aan het gewapende conflict dat het front gevormd door de Verenigde Staten en Israël sinds afgelopen februari tegen Iran voert.

Op Millers verklaring volgde al snel een verklaring van Yamaha, waarin het zijn besluit aankondigde om de Grand Prix van Qatar over te slaan, omdat het geen "voldoende gronden" had gekregen om te voldoen aan zijn interne beleid, dat het mogelijk maakt om te voorkomen dat werknemers naar oorlogsgebied worden gestuurd.

De aankondiging zorgde voor aanzienlijke onrust binnen de MotoGP-organisatie, die enkele uren eerder een brief naar alle teams had gestuurd waarin opnieuw werd benadrukt dat er geen voldoende relevante reden was gevonden waarom het evenement niet kon plaatsvinden met de noodzakelijke veiligheidsgaranties en dekking, allemaal onder de paraplu van de Qatarese regering.

In de nota, ondertekend door Carmelo Ezpeleta, CEO van MGPSEG, werd ook opgemerkt dat de geldpot die het Arabische land beschikbaar stelt als aanvulling op de bestaande verzekeringspolissen van het kampioenschap aanzienlijk groter is dan die van welke andere race van het seizoen dan ook. Ezpeleta benadrukte ook de verplichting van de teams en rijders om hun contractuele verplichtingen na te komen, met een laatste waarschuwing: "MotoGP Group verwacht dat alle belanghebbenden, inclusief teams en rijders, hun contractuele en reglementaire verplichtingen volledig nakomen en te goeder trouw handelen. Elke weigering om deel te nemen kan een negatieve invloed hebben op het kampioenschap, MotoGP Group, de FIM, de promotor, omroepen, sponsors, commerciële partners, toeschouwers en andere belanghebbenden in de MotoGP".

Laat op zondagavond draaide een van de meest gestelde vragen om de aard van de straf waarmee Yamaha mogelijk te maken krijgt. Het in Iwata gevestigde bedrijf is een van de pijlers van het kampioenschap, maar tegelijkertijd is de overtreding in de ogen van de promotor ernstig, die zeker een precedent zal willen scheppen om ervoor te zorgen dat deze zaak zich niet herhaalt.

De rijders zijn gewaarschuwd. De mogelijkheid van financiële en sportieve sancties hangt hen boven het hoofd als zij besluiten niet te verschijnen. Vijf van de 22 vaste rijders zouden zich echter kunnen voegen bij de vier afwezigen die al door Yamaha zijn bevestigd, en meerdere van hen zouden gerechtvaardigde redenen hebben voor hun afwezigheid. Behalve Alex Marquez, die al heeft aangekondigd dat hij niet in Qatar zal racen om een operatie aan zijn rechterschouder te ondergaan, zouden Jorge Martín en Raul Fernández kunnen achterblijven zonder een straf te riskeren, nadat beiden zich vanwege blessures uit Sepang hadden teruggetrokken.

Het geval van de Aprilia-rijder is bijzonder relevant, aangezien zijn niet-deelname in Qatar de titel praktisch aan Marc Marquez zou schenken, die aan kop van het algemeen klassement een voorsprong van 44 punten op hem heeft. In het geval van Fernandez zou racen op Losail het herstel van de breuken die hij aan zijn rechterhand heeft opgelopen belemmeren.

Freight is arriving

Photo by: MotoGP

Joan Mir keerde intussen in Maleisië terug in actie, maar moest voor halverwege de hoofdrace opgeven toen de zichtproblemen en duizeligheid terugkeerden die hem hadden gedwongen de vorige vier ronden te missen. Hij is van plan artsen in Spanje te bezoeken om controles te ondergaan, waarbij het door zijn huidige omstandigheden onwaarschijnlijk is dat hij dit weekend kan racen. Dan is er Fermín Aldeguer, die de laatste twee ronden al heeft gemist als gevolg van de breuk in zijn rechterhand die hij in Indonesië opliep, en die ook kan aanvoeren dat hij nog niet hersteld is.

Terwijl een groot deel van de paddock bewondering heeft voor de integriteit en moed die Yamaha heeft getoond, is de onzekerheid over hoe de zaken zich de komende uren kunnen ontwikkelen aanzienlijk, vooral zodra de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten deze dinsdag zijn gehouden.

Degenen die daartoe in staat waren, hebben hun vluchtplannen gewijzigd om zo laat mogelijk in Doha aan te komen. Meerdere rijders hebben al aangekondigd dat zij van plan zijn donderdagmiddag te verschijnen, waardoor de organisatie gedwongen is de start van de officiële persconferentie met vier uur uit te stellen, tot acht uur 's avonds. Honda heeft bijvoorbeeld de reisschema's gewijzigd van zijn Japanse engineers, die aanvankelijk rechtstreeks van Maleisië naar Qatar zouden reizen, maar door een wijziging op het laatste moment eerst een tussenstop in Japan zullen maken.

Hoe dan ook moet nog blijken hoe de teams zich ter plekke zullen redden, vooral de teams die hun werknemers de optie hebben gegeven om niet te reizen. Sommigen hebben hun personeelsbezetting kunnen reorganiseren en de afwezigheden via rotaties kunnen opvangen, maar anderen niet. Die laatste zullen de werklast van de afwezige werknemers verdelen onder degenen die ermee hebben ingestemd bij de Grand Prix aanwezig te zijn.

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