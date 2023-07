Hoe de MotoGP-stand 2023 eruit zou zien zonder de sprintraces

De MotoGP heeft voor het seizoen 2023 een van de grootste veranderingen in haar historie doorgevoerd met de introductie van sprintraces. Tijdens ieder Grand Prix-weekend wordt er op zaterdag een kortere race verreden, die ongeveer de helft van de lengte van de race op zondag is. Aanvankelijk leverde het nieuwe format wisselende reacties van onder meer de rijders op, maar na de eerste acht ronden van 2023 is de kritiek grotendeels verdwenen. Over het algemeen blijken de sprintraces voor een spannende nieuwe dynamiek te zorgen gedurende het raceweekend, terwijl de races vaak bijzonder vermakelijk waren.

Voor de winnaar van de sprintraces liggen telkens twaalf kampioenschapspunten klaar, terwijl ook de rijder op P9 nog een puntje verdient. Zodoende heeft de nieuwe opzet voor de zomerstop van de MotoGP al een behoorlijke impact gehad op de stand van zaken in de titelstrijd. Na de TT van Assen is regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia de WK-leider. Met 194 punten heeft hij een marge van 35 punten ten opzichte van Pramac Ducati-rijder Jorge Martin. Eén puntje daarachter staat Marco Bezzecchi, die eerder in het seizoen zelfs even ranglijstaanvoerder was. De gehele top-drie staat binnen het maximale aantal punten dat in een raceweekend behaald kan worden - 37 stuks - waarna een groot gat van 44 punten volgt richting Brad Binder.

Tussenstand MotoGP na acht raceweekenden

Rijder Team Punten 1 Francesco Bagnaia Ducati 194 2 Jorge Martin Pramac Ducati 159 3 Marco Bezzecchi VR46 Ducati 158 4 Brad Binder KTM 114 5 Johann Zarco Pramac Ducati 109 6 Luca Marini VR46 Ducati 98 7 Jack Miller KTM 79 8 Aleix Espargaro Aprilia 77 9 Fabio Quartararo Yamaha 64 10 Alex Marquez Gresini Ducati 63

De sprintraces zijn tot dusver een goede vriend van Bagnaia gebleken. De fabriekscoureur van Ducati heeft in drie Grands Prix namelijk de finish niet gehaald: in Argentinië ging hij vanuit tweede positie onderuit, gevolgd door een valpartij vanuit leidende positie in de Verenigde Staten. In Frankrijk volgde een botsing met Maverick Viñales in het gevecht om de derde stek. Zodoende heeft Bagnaia op papier 61 punten verloren in de hoofdraces. Desondanks voert de Italiaan de ranglijst op basis van alleen de Grand Prix-resultaten ook aan met 120 punten, vooral met dank aan zijn resultaten in de triple-header voorafgaand aan de zomerstop. In Mugello en Assen won hij, op de Sachsenring was er P2.

Als alleen de resultaten van zondag zouden meetellen voor het WK, dan was de voorsprong van Bagnaia echter een stuk kleiner geweest. Zijn marge naar de naaste achtervolger zou drie punten zijn. Bovendien zou niet Martin, maar Bezzecchi de naaste belager van de WK-leider zijn. Dat dankt de VR46 Ducati-rijder vooral aan zijn twee GP-zeges vroeg in het seizoen. Martin volgt na zijn zege in Duitsland en tweede plaatsen in Frankrijk en Italië op de derde stek met 100 punten, gevolgd door teamgenoot Johann Zarco. De Fransman zou de vierde plek overnemen van Brad Binder, die op basis van de resultaten op zondag zelfs zou terugzakken naar de zesde positie.

Als gekeken wordt naar de resultaten in de sprintraces, dan staat er geen maat op Bagnaia. Met drie zeges en nog vier podiumplekken in korte races heeft hij op zaterdag 74 punten verzameld. Ook Martin scoort sterk in de sprints met een totaal van 59 punten, terwijl Binder in dit klassement zelfs opschuift naar de derde plek met 47 punten. Bezzecchi moet op basis van de zaterdagse resultaten zelfs genoegen nemen met de vierde plek met 41 punten.

Een andere rijder die profiteert van de sprintraces, is Marc Marquez. De Repsol Honda-rijder heeft zelfs alleen punten op zijn naam staan door de zaterdagse races. Na een crash in de Portugese GP stond hij drie weekenden aan de kant, om vervolgens in Frankrijk en Italië te crashen. De zondagse races in Duitsland en Nederland miste hij vervolgens opnieuw door blessureleed, waardoor hij op zondagen nog niet gescoord heeft. Zijn vijftien WK-punten dankt hij aan de sprintraces in Portugal (derde), Frankrijk (vijfde) en Italië (zevende).

Marquez is de enige fulltime MotoGP-coureur die ondanks racestarts in 2023 nog geen punten heeft gescoord op zondag. Ook Honda-invaller Iker Lecuona heeft niet gescoord in zijn twee GP-starts. Op de zaterdag zijn er meer rijders die nog geen punten hebben gepakt - elf stuks om precies te zijn. Naast Lecuona geldt dat voor Augusto Fernandez, Fabio di Giannantonio, Takaaki Nakagami, Lorenzo Savadori, Jonas Folger, Raul Fernandez, Michele Pirro, Danilo Petrucci, Joan Mir en Stefan Bradl.

Tussenstand MotoGP op basis van Grand Prix-resultaten

Rijder Team Punten 1 Francesco Bagnaia Ducati 120 2 Marco Bezzecchi VR46 Ducati 117 3 Jorge Martin Pramac Ducati 100 4 Johann Zarco Pramac Ducati 90 5 Luca Marini VR46 Ducati 71 6 Brad Binder KTM 67 7 Aleix Espargaro Aprilia 56 8 Fabio Quartararo Yamaha 56 9 Jack Miller KTM 54 10 Alex Marquez Gresini Ducati 54