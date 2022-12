Hoe een MotoGP-seizoen met 42 races de voorbereidingen van rijders verandert

De afgelopen jaren is de fysieke belasting van de MotoGP-coureurs om meerdere redenen flink toegenomen. Dat komt in de eerste plaats door de motoren zelf, die krachtiger zijn dan ooit en waarvoor de coureurs meer kracht nodig hebben om ze onder controle te houden. Daarnaast is de kalender van de MotoGP de afgelopen jaren in omvang gegroeid. Na 20 races in 2022 staan er maar liefst 21 Grands Prix gepland voor 2023, het grootste aantal ooit. De coureurs krijgen het komend jaar echter nog zwaarder te verduren doordat er voor het eerst sprintraces georganiseerd worden. Ieder GP-weekend vindt er zo'n korte zaterdagse race plaats, wat dus voor 21 extra races zorgt. De vierde vrije training vervalt hierdoor, maar de coureurs worden fysiek en mentaal meer op de proef gesteld in een racesituatie.

Het gevolg is dat de rijders in de MotoGP in 2023 fors meer racekilometers gaan maken. Afgelopen seizoen werden er 20 Grands Prix verreden en reden zij in totaal 2.272,60 wedstrijdkilometers. Gemiddeld is dat zo'n 113,63 kilometer per weekend. De toevoeging van sprintraces én het verrijden van een extra raceweekend houdt in dat het aantal wedstrijdkilometers met 1.285,56 kilometer toeneemt. Gemiddeld gaan de coureurs ieder weekend zo'n 170 kilometer afleggen in race-omstandigheden en dat gaan zij op het fysieke vlak natuurlijk ook merken. "De komst van zaterdagse races gaat vooral gevolgen hebben voor het herstel van de coureurs. Het herstelvermogen van zaterdag op zondag gaat het verschil maken. Hoewel de sprintrace minder ronden telt, is de spierspanning erg hoog. Ook de zenuwen spelen een belangrijke rol", zei Marc Rovira, de personal trainer van Pol Espargaro, in gesprek met Motorsport.com.

Ter voorbereiding op het langere MotoGP-seizoen wordt de intensiteit van de trainingen verhoogd, terwijl de rijders minder tijd krijgen om te herstellen. "Op deze manier vergroten we de vermoeidheid. Ons doel is om de spier op te voeden, zodat hij sneller herstelt. Hierbij gaan intervaltrainingen, zowel kort als lang, een beslissende rol spelen. Als de Grand Prix nadert verminderen we de duur van de training, maar behouden we de intensiteit. Zo voorkomen we ook de mogelijkheid van overtraining", voegt Rovira, die in het verleden trainer was van Jorge Lorenzo, toe. "Er zijn veel coureurs die het moeilijk vinden om te ontspannen, dus het wordt belangrijk om stress zoveel mogelijk te verminderen voor het slapengaan. Dat kan met meditatie, ademhalingsoefeningen of met methodes die rijders gewoonlijk gebruiken."

Aprilia's Aleix Espargaro is one of the grid's fittest riders Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In 2023 wordt er fysiek dus meer gevraagd van de coureurs, maar in de afgelopen jaren hebben zij qua trainingen al een flinke stap gezet. "Dat wat dat betreft is de verandering wreed geweest", legt Aleix Espargaro uit. "Vrijwel alle coureurs zijn nu atleten. De motoren zijn steeds fysieker geworden. Ze hebben 300 pk en die gebruiken we bijna allemaal, maar onze armen zijn nog altijd hetzelfde. Niet zo lang geleden beschikten we over niet meer dan 200 of 225 pk. Je moet een zeer hoog fysiek niveau hebben, omdat het speelveld zo gelijk is. Het is niet meer alleen belangrijk om slank en sterk te zijn om fris en met een lage hartslag aan te komen bij de laatste ronden, zodat je helder kan nadenken. Ook mentaal geldt dat je sneller gaat als je meer traint en beter voorbereid bent."

Zowel fysiek en mentaal is de MotoGP zeer uitdagend geworden en dat zijn ook belangrijke factoren om blessures te voorkomen of snel te laten genezen. Ook het verzorgen van het lichaam speelt daar een belangrijke rol in. Veel rijders rekenden daarbij op de steun van Clinica Mobile, maar die organisatie is er in 2023 niet meer bij. "Ik heb altijd samengewerkt met de fysio's van Clinica Mobile, maar ik overweeg om voor volgend jaar een personal trainer in te huren", vertelt Maverick Viñales. "Met zoveel races en zonder goed te weten hoe het nieuwe systeem gaat werken, is het wellicht goed voor mij om vast met iemand samen te werken."

Daarmee benoemt de Aprilia-coureur iets waar meer coureurs zich zorgen over maken. Het is namelijk ook onduidelijk welke invloed het rijden van twee races per weekend gaat hebben op hun lichaam. "Het is deze winter heel belangrijk om je fysiek goed voor te bereiden. Met het nieuwe format met sprintraces weet niemand echt wat we kunnen verwachten", gaf Marco Bezzecchi toe tijdens de laatste test van 2022 in Valencia. "Ik ga weinig op vakantie, want ik denk dat we op fysiek niveau een stap moeten zetten."

MotoGP's only rookie for 2023 will have to up his physical preparations substantially Photo by: GasGas Factory Racing

Voor Moto2-kampioen Augusto Fernandez wordt het fysiek gezien helemaal een beproeving in 2023. Hij debuteert met GasGas in de MotoGP en in Valencia kreeg hij alvast een voorproefje van wat hem te wachten staat. "De MotoGP is fysiek zeer veeleisend. Niet alleen door de kracht van het motorblok, maar bovenal door dat je de motor met je hele lichaam bestuurt. Je moet van de ene naar de andere kant om in te sturen en je moet de motor naar de grond drukken. Je beweegt veel op de motor", legt de Spanjaard uit. Hij gaat deze winter een bezoek brengen aan het Athlete Performance Center van Red Bull in Oostenrijk, waar hij toegang heeft tot onder meer voedingsdeskundigen, fysio's, psychologen en personal trainers. "Ik ga mezelf zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. Wat betreft eten sta ik mezelf toe om iets meer te eten, want de MotoGP vereist veel energie. In Moto2 zoek je de juiste balans tussen energie en iets minder zwaar zijn."

De coureurs worden komend jaar zowel fysiek als mentaal dus maximaal belast, maar dat geldt ook voor de teamleden en in het bijzonder voor technici en monteurs. Zij moeten deze 42 races doorstaan zonder dat de teams overwegen om het personeelsbestand aan te vullen. "Het team is in 2023 in principe hetzelfde als dit jaar", laat Ducati optekenen. Bij Honda klinkt een vergelijkbaar geluid: "Er zijn geen veranderingen, alles blijft bij hetzelfde."

Circuit Lengte Ronden Ronden sprintrace* Afstand races 2023 Afstand race 2022 Portimao 4,59 km 25 12 169,83 km 114,80 km Termas 4,81 km 25 12 177,97 km 120,15 km Austin 5,51 km 20 10 165,30 km 110,26 km Jerez 4,42 km 25 12 163,54 km 110,57 km Le Mans 4,19 km 27 13 167,60 km 112,99 km Mugello 5,25 km 23 11 178,50 km 120,63 km Sachsenring 3,67 km 30 15 165,15 km 110,13 km Assen 4,54 km 26 13 177,06 km 118,09 km Kazachstan 4,50 km 25** 12 166,50 km 0,0 km Silverstone 5,90 km 20 10 177,00 km 118,00 km Red Bull Ring 4,32 km 28 14 181,44 km 121,74 km Barcelona 4,66 km 24 12 167,76 km 111,84 km Misano 4,23 km 27 13 169,20 km 114,10 km Buddh 5,14 km 22** 11 169,62 km 0,0 km Motegi 4,80 km 24 12 172,80 km 115,22 km Mandalika 4,31 km 20 10 129,30 km 86,02 km Phillip Island 4,45 km 27 13 178,00 km 120,09 km Thailand 4,55 km 26 13 177,45 km 113,85 km Sepang 5,54 km 20 10 166,20 km 110,86 km Qatar 5,38 km 22 11 177,54 km 118,36 km Valencia 4,01 km 27 13 160,40 km 108,13 km Aragón 0,0 km 116,77 km Totaal 3.558,16 km 2.272,60 km Verschil 1.285,56 km

*: Het aantal ronden van de sprintraces is nog niet officieel bekend, maar de reglementen schrijven voor dat die de helft van het aantal ronden van de zondagse race zijn.

**: Het aantal ronden voor de nieuwe GP's van Kazachstan en India is nog niet officieel bevestigd.