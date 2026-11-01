MotoGP GP van Maleisië

Hoe Marc Marquez in Qatar de MotoGP-titel van 2026 kan veiligstellen

De Ducati-rijder krijgt volgende zondag in Qatar zijn eerste kans om zijn 10e wereldtitel te winnen en zijn achtste in de koningsklasse

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 12:06

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Zelfs de entourage van Marc Marquez had zich in mei niet kunnen voorstellen dat hij vijf maanden later in de race zou zijn voor zijn 10e wereldtitel. Destijds, nadat hij in Le Mans zijn voet had geblesseerd en de operatie aan zijn problematische rechterschouder naar voren had gehaald, stond de Spanjaard voor een zware opgave. Na de Grand Prix van Italië stond hij 102 punten achter de toenmalige WK-leider Marco Bezzecchi. Nu reist hij af naar Qatar met een ruime voorsprong in de stand en zijn eerste matchpoint van het seizoen.

Sinds de Grand Prix van Italië heeft Marquez 12 grands prix gereden, waarvan hij er zeven won en vijf perfecte weekenden voltooide waarin hij zowel in de sprint als in de hoofdrace het maximale aantal punten pakte. Zijn dominantie heeft Aprilia en zijn coureurs overrompeld. Terwijl Bezzecchi in het middendeel van het seizoen terrein verloor, kon alleen Jorge Martin het tempo van Marquez' opmars volgen, totdat de Ducati-coureur hem negen dagen geleden in de sprint van de Grand Prix van Australië tot het uiterste dreef. Martin crashte in die race en liep een blessure op waardoor hij de Grand Prix van Maleisië moest missen.

Na zijn laatste zege leidt Marquez het kampioenschap met 44 punten voorsprong op Martin en 67 op Bezzecchi, met nog drie rondes te gaan in Qatar, Portugal en Valencia. Er zijn in totaal nog 111 punten te verdienen.

De Spanjaard zit nu stevig in de beste positie om zijn 10e wereldtitel veilig te stellen, en zijn achtste in de MotoGP, al weigert hij iets als vanzelfsprekend te beschouwen.

Wat moet Marquez doen om in Qatar de titel te winnen?

Met 399 punten moet Marquez in Qatar 30 punten meer scoren dan Martin (355) en acht meer dan Bezzecchi (332) om het kampioenschap binnen te halen.

De Italiaan is van de twee het makkelijkst uit te schakelen in de titelstrijd. Zelfs als Bezzecchi tweede wordt in zowel de sprint als de grand prix, zou Marquez de titel voor hem veiligstellen door beide races te winnen, omdat de daaruit voortvloeiende score van 37 punten hem in hun onderlinge puntenstrijd een voordeel van acht punten zou geven.

Martin voorbijgaan is een ingewikkelder verhaal, omdat de uitkomst niet langer alleen van Marquez afhangt. De Spanjaard moet een voorsprong van 30 punten openen op zijn landgenoot, die tijdens het weekend in Qatar slechts acht punten nodig heeft om ervoor te zorgen dat de titelstrijd doorgaat.

Martin blesseerde echter zijn rechterhand in Australië en kon niet deelnemen in Maleisië. Hoewel verwacht wordt dat hij voor de Grand Prix van Qatar naar Doha reist, is zijn fitheid nog onzeker. Zijn fysieke toestand kan daarom een doorslaggevende rol spelen bij de vraag of Marquez komende zondag onder de lichten van Doha zijn 10e wereldtitel kan vieren. De meeste coureurs worden naar verwachting donderdag in Qatar verwacht, voorafgaand aan de actie van het weekend.

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