Het debat over in hoeverre de MotoGP-rijders die het seizoen 2024 met de nieuwste Ducati-specificatie begonnen een voordeel hadden, leeft nog steeds - hoewel iets minder dan een paar maanden geleden toen het merk moest beslissen wie Francesco Bagnaia in 2025 als tweede fabrieksrijder zou vergezellen. Door Enea Bastianini's slechte start van het jaar waren Jorge Martín en Marc Márquez de belangrijkste kandidaten om zijn plaats in te nemen en uiteindelijk was het laatstgenoemde die de strijd won. Volgens Ducati was een van de belangrijkste redenen om voor de Catalaan te kiezen, die op dat moment in Mugello nog geen race had gewonnen, de prestaties die hij kon laten zien met een 2023-motor die op papier minder goed presteert dan het model van dit jaar.

"De Ducati-ingenieurs zagen mijn progressie met de 2023-motor: dat woog zwaarder dan de rest", zei Márquez, net nadat hij bevestigd was als fabrieksrijder voor volgend jaar. “Volgens Gigi [Dall'Igna, Ducati-manager] was dat ook doorslaggevend: mijn progressie en vermogen om te verbeteren." Dall'Igna zelf erkende dat de GP24 inderdaad gezien kan worden als de betere motor, maar er zijn ook nog mensen die dat in twijfel durven te trekken of te relativeren. "We hebben de GP24 zeker verbeterd in die aspecten waar de GP23 wat zwakker was", beaamde Dall'Igna in augustus tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, waar Ducati het laatste pakket updates introduceerde voordat het de ontwikkeling stopzette om Bagnaia en Martín om de titel te laten strijden met de motoren die ze al kennen. “Ik moet zeggen dat de jongens in de fabriek echt goed werk hebben geleverd", voegde Dall'Igna toe.

Grotere sprong tussen GP23 en GP24

Een gedetailleerde blik op de sporen die de twee modellen tot nu toe hebben achtergelaten en een vergelijking met wat er gebeurde in het kampioenschap van vorig jaar, ondersteunt niet alleen Dall'Igna's opmerkingen, maar beslecht het debat praktisch. Vooral omdat van de vier coureurs die op een GP23 rijden, alleen Márquez in staat is geweest om de druk van de GP24 te weerstaan, vooral in de tweede helft van het seizoen. De vergelijking tussen de statistieken van de GP22 in 2023 en die van de GP23 in 2024 bevestigt dat de kwaliteitssprong van de 2024-motor ten opzichte van de 2023 veel groter is dan die tussen het prototype van 2022 en dat van 2023.

Vorig jaar behaalden de vier coureurs die met de 'oude' Ducati (GP22) deelnamen aan het kampioenschap in totaal vier overwinningen (Marco Bezzecchi drie keer en Fabio Di Giannantonio één keer), dertien podiumplaatsen, drie pole-positions (Luca Marini twee keer en Álex Márquez één keer) en vijftien starts op de eerste rij. Deze vier overwinningen zijn goed voor 23,6 procent van de in totaal zeventien overwinningen voor de Italiaanse fabrikant. Dat percentage stijgt naar 30,2 procent als het gaat om podiumplaatsen (13 van Ducati's in totaal 43 podiumplaatsen). Het is ook het vermelden waard dat alle vier de rijders op zondag op het podium stonden en dat ze allemaal minstens één keer vanaf de eerste rij zijn gestart.

Aan de andere kant dalen deze percentages in 2024 bij degenen die momenteel op de oude versie rijden (GP23). En van hen houdt alleen Marc Márquez die Desmosedici in de buurt van de GP24. De specificatie van vorig jaar heeft slechts twee keer gewonnen (Aragon en Misano) - altijd in handen van de rijder met startnummer 93. Dat resulteert in 13,3 procent van Ducati's totale aantal overwinningen (vijftien). Wat betreft het aantal podiumplaatsen: van de in totaal 48 die de Italiaanse fabrikant tot nu toe heeft behaald, zijn er slechts 10 (20,8 procent) in handen van GP23's, waarvan acht door Márquez.