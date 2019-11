Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Maleisië?

De drukste periode van het MotoGP-seizoen nadert het einde. Na opeenvolgende races in Japan en Australië staat aankomend weekend de Maleisische ronde op het programma. Nog eenmaal moeten de Europese fans vroeg uit de veren om hun helden in actie te zien. Na de race op Sepang staat alleen nog de seizoensfinale in Valencia op het programma.

Aankomend weekend staat de MotoGP-kwalificatie vanaf 07.10u Nederlandse tijd op het programma. De Grand Prix van Maleisië start om 08.00u.

Tijdschema MotoGP Grand Prix van Maleisië: