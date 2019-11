Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Valencia?

Alleen het kampioenschap voor teams ligt nog open tijdens de race in Valencia. Marc Marquez stelde - het lijkt alweer een eeuwigheid geleden - de rijderstitel in Thailand en veilig en schonk Honda vervolgens eigenhandig de constructeurstitel in Japan. In het kampioenschap voor teams is de achterstand op Ducati slechts twee punten.

Na de overzeese races keert de MotoGP ook terug naar het vertrouwde tijdschema met een kwalificatie vroeg op zaterdagmiddag, de race begint zoals vertrouwd om 14.00 uur.

Tijdschema MotoGP Grand Prix van Valencia